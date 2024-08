UŽIVO JEDNO JE "SKLONI VUČIĆA" A DRUGO "OSTAĆE NAM TO DA SE MI PITAMO OKO JADARITA" Vučić u Palati Srbija: Razgovaraćemo s NARODOM

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz Palate Srbija.

- Obratiće se oko tehničkih detalja vezano za jučerašnji skup i Ivica Dačić. Najpre, vezano za jučerašnji skup u Beogradu, što se sadržajnog dela tiče pokušaću da kao predsednik Republike što manje govorim o tome, jer bi svakako moja ocena bila izrazito negativna, ali ponekad ćutanjem ili time što nećete suvišne reči da izgovarate učinite uslugu i sebi, ne samo drugima - rekao je Vučić.

foto: screenshot Video Plus

- Sam skup je protekao u demokratskoj atmosferi, što je veoma važno za našu zemlju, bilo je sve onako kako je potrebno da funkcioniše u demokratskim zemljama. Međutim, kako se skup završio, dogodile su se stvari koje smo očekivali. Jer svakodnevno kad pretite, dođe do situacije gde nasilje prevlada, i to izvršenje teških krivičnih dela. Zauzimanje Prokopa, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela nisu bili nikakav doprinos demokratiji već izrugavanja ruglu demokratije kao političkog režima i provođenje nasilja i terora manjine.

- Želim da čestitam policiji i svim našim snagama na trpeljivosti, strpljenju, profesionalnosti i poštovanju svih prava onih koji nisu poštovali prava drugih ljudi, sve suprotno u odnosu kako se to sprovodi na druge zemlje sveta. Sprovedeno je bez upotrebe i minimalne količine sile.

foto: Nemanja Nikolić

Vučić se potom osvrnuo na pisanja medija u Srbiji, ali i regionu.

- Ja razumem njihovo oduševljenje i želju da Srbiji bude lošije, nemam nikakav problem sa tim. Mislim da svaki čovek kad pročita šta se dešava u Prištini, Zagrebu, potpuno mu je jasno na kojoj strani treba da bude. I da istog trenutka sve odlično razume. Samo ne razumem zašto su ljudi koji žive u ovoj zemlji želeli da unište privredu Srbije.

- Pozivali smo na razgovore, pozivala je predsednica Narodne skupštine, nisu želeli da dođu na njih. Pozvali smo predstavnike različitih organizacija i udruženja, najčešće su plaćeni spolja, a i one druge, niko nije želeo da razgovaramo. Mislili su da je razgovor pretnja, uništenje srpske privrede, srpskih pruga i sve drugo, nikada nije bilo rešenje u tome, već razgovorom. Kad vam se nešto ne sviđa, to rešavate razgovorom.

- Mi ćemo da razgovaramo s narodom. Ići ću i u Loznicu i u Krupanj, u svako mesto ću da idem. I neću da pravim velike mitinge da bih vam pokazao koliko ljudi mogu da skupim. Ići ću da razgovaram s onima koji drugačije misle, s običnim ljudima. Da razgovaram o strahu njihovom.

- Ma koliko bile velike strasti, podgrevane od kriminalca koji ni ne živi u Srbiji, reč je o Draganu Šolaku. Ići ću da razgovaram s običnim ljudima. Ja sam mislio da je besmisleno da na tako nešto i odgovaram - rekao je Vučić o izjavi da će devojci da se oboja kosa zbog iskopavanja litijuma.

- Dobili smo neke studije, neke ćemo tek da vidimo. Moj mandat se tada završava. Da li ljudi u Srbiji stvarno misle da sam blesav i lud da ću da uradim nešto protiv svoje zemlje i svog naroda? Vi više voite zemlju nego ja? Zbog čega? Zbog toga što ste tako smislili ili imate više informacja nego ja? Teško.

foto: Nemanja Nikolić

- Jedno je "skloni Vučića" a drugo, "ostaće nam to da se mi pitamo oko Jadarita". Čuvaćemo našu prirodu, ne samo zdravlje naše dece. Pratićemo za svaku eventualnost da imamo punu prevenciju, najbolje lekare smo postavili.

- Sumpornu kiselinu svi koriste na svetu. Danas je imamo koliko hoćete. Nema hemijske industrije u svetu, nema ničega bez nje. Ali, sumporna kiselina kod eksploatacije jadarita se koristi u potpuno zatvorenom sistemu, ispod tačke ključanja, na 90 stepeni. Nema nikakvih isparenja. Želim onim stvarno zabrinutim ljudima da objasnim šta nije tačno. Nikakvog kopanja neće biti 2 godine. Onda se postavlja pitanje, što ste nešto radili na silu? To jeste deo hibridnog pristupa i pokušaja izvođenja obojenih revolucija. U detalj smo sve znali, vi mislite da ste iznenadili nekoga time što ste uradili. I opet smo bez ikakvog nasilja obezbedili javni red i mir. Sve vreme su govorili o tečnoj jalovini, nema tečne jalovine, uopšte ne postoji tečna jalovina, samo čvrsti otpad. Da li je sve idealno i šta mislim o toj firmi? Sve najgore. Šta se sve dešava, a njihovi funkcioneri otišli na brčkanje. I baš ih briga za sve - rekao je Vučić o opoziciji.

foto: Nemanja Nikolić

- Borim se samo za istinu i da možemo da razgovaramo. A ko je sve u redu po pitanju zdravlja i zaštite životne sredine. Oni su razumeli, neki drugi nisu. Gore ću im biti ja nego svi oni koji su stvarno i tobože se borili protiv njih a u stvari želeli da se bez izbora dočepaju vlasti. A zabrinutih ljudi naravno da ima i zbog njih sam ovo sve rekao.

- Pogledajte paradoks, sinoć su blokirali železnicu... baš da nas podsete kako u njihovo vreme nismo imali železnici. U vreme Marinike je 0 metara pruge izgrađeno. Prosečna brzina vozova je bila 26 kilometara na sat. Drago mi je da je mogla da vidi kako izgleda moderna pruga.

- Nemamo politiku, nemamo program, ne znamo šta bismo u Srbiji da radimo, samo znamo koga bismo da rušimo, i ništa više - opisao je Vučić postupke opozicije.

"Razgovor o činjenicama, ne o teorijama zavere"

- Još jednom se obraćam ljudima koji imaju realan strah, neće se dogoditi ama baš ništa, dve godine. A za to vreme mi moramo da razgovaramo i tek posle toga da donosimo odluku. Rukovodim se samo interesima Srbije i zanima me samo šta je interes Srbije i ništa više. Tako ću nastaviti da radim. Moja kancelarija otvorena im je u svakom trenutku, uvek mogu da dođu da razgovaraju, da mi prenesu šta je to što misle da je loše, onda možemo da razgovaramo o činjenica, a o teorijama zavere ne.

- Kolubara površinski kop je 60.000 hektara, ceo Jadar je 220 hektara, 140 hektara je samo rudnik. Bor je 1015 hektara. Bor vam je od 5 do 7 puta veći, pri čemu je on površinski kop, a ovo je podzemni rudnik, naravno ima i ovde podzemnih.

Podsetimo, šef države stigao je u zgradu Predsedništva na Andrićevom vencu sinoć posle 23 časa, povodom protesta protiv iskopavanja litijuma i blokade železničkih stanica.