UŽIVO "RAZMISLITE DA LI ĆU JA DA UGROZIM ŽIVOTE MILICE, VUKANA I DANILA I VAŠE DECE?" Vučić odgovorio zabrinutoj majci Marini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazis se u poseti Malom Zvorniku, gde odgovara na pitanja naroda tog kraja.

U sali Skupštine opštine Mali Zvornik predsednik se susreo sa velikim brojem zainteresovanih građana sa kojima razgovara bez zabranjenih tema.

- Došao sam da razgovaram o problemima, strahovima. Provešću u septembru sedam dana u Podrinju, obići ću svako selo. Da vidimo kako svaki problem da rešimo.

- Nisam od onih koji misli da je svemoguć. Siguran sam da nećemo znati odgovore na pojedina pitanja, ali to je dobro jer će to otvoriti neke od oblasti u kojima ćemo morati da stičemo nova znanja i saznanja. Postoji velika zabrinutost oko projekta Jadar i iskopavanja jadarita, ali znam da postoje i drugi problemi. 2027. završićemo brzu saobraćajnicu do Malog Zvornika.

Pitanja građana

Doktor Sanja Sakan istakla je zabrinutost zbog potencijalnog zagađenja životne sredine.

- Priroda je dinamičlan i kompleksan sistem, niko ne može da garantuje da toksični elementi neće da se oslobode u prirodu - istakla je ona.

Majka četvoro dece iz Vrasine, Marina Vojnović, pitala da li njena deca treba da se plaše za svoje zdravlje i da li je Rio Tinto štetan kao što se govori, dok je treća govornica, gospođa Petković, istakla da od ovoga zavise naredne generacije i pitala na koji način i kako će se razvijati projekat.

- Dakle, ja ne znam sve oko toga, šta je silikat, da li je kukuruz suv ili nije, zato ću vam nešto i predložiti. U Finskoj je na 3km rudnik litijuma od grada udaljen. Puna je realizacija samog projekta tamo. Što se tiče sumporne kiseline, reč je o opasnim materijama, kao i sa drugim hemijskim jedinjenjima. Dogovarali smo se o specijalnoj i posebnoj pruzi samo za provođenje takvih materija. Dakle, to je jedan od razloga. Neretko je i domaćini koriste kada hoće da poprave svoj rod. Ovo je naša zemlja. Niko neće da radi bilo šta i ništa se neće odigravati dok ne odvažemo dobro sve, dok se sami ne uverimo da će nam deca biti zdrava, priroda zdrava i čista, pa tek onda zarada. Jer zarada nikome ne može da bude važnija od zdravlja.

Pozvao je doktorku Sakan da učestvuje u razgovorima o litijumu i napomenuo da je lepo što je govorila na protestu ali da je njena dužnost da učestvuje u radu države.

- Ja imam troje dece, svi su ovde u Srbiji. Ćerka mi je studirala napolju, vratila se u zemlju i ovde će početi da radi. Moja deca ne misle nigde da da odu, žele ovde da ostanu. Nije u Loznicu fabrike, puteve, doneo Sveti Petar nego mi. A da ne pričamo o stadionu, bolnici... Pa što smo sve to radili, da bi zatvorali naorod? Neće se dešavati ništa, zato sam došao da razgovaramo. Ja razumem strah, strah je prirodna emocija. Samo je od strane političara najpokvarenije izazivati strah, ne postoji ništa pokvarenije. Samo se pitajte da li ja želim da uništim život Danila, Vukana i Milice? Ili vaše četvoro dece? Pošto je moj posao kao predsednika da brinem i o njima, i o njihovoj budućnosti - da imaju posao, da imaju da udišu čist vazduh i sve drugo.

- Ja vas molim - mi smo spremni da vas stavimo na čelo nekog ekspertskog tima, baš tog koji će da se bavi kontaminacijom zemljišta, gde ste dali značajan doprinos svojim naučnim radom, i nećete da budete preglasani nijednog trenutka. Nećemo da radimo ništa dok vi ne kažete da ne možemo da radimo. Ja više verujem vama nego ljudima iz Rio Tinta. Ja nemam problem sa tim, to je vaša odgovornost, vas država plaća kao i mene. Super što ste govorili na protestu. Evo ja vas molim dođite i pridružite se. Ako vi kažete ne valja - nećemo da radimo. Ovo je moja ponuda za vas. Kontaktiraće vas ljudi iz Vlade i moj šef kabineta, molim vas preuzmite odgovornost. Ako vi kažete nema, ja ću poslušati vas, imate moju reč. Ja ne znam te stvari koje vi znate. Ako vi kažete ne može - ja ću reći ne može.

Predsedniku su se potom obratili meštani i izneli svoje brige i probleme.

- Ja sam Bogdana, nas brine situacija sa Rio Tintom, i svakog svoja muka najviše boli. Nama je celo domaćinstvo izgorelo, stoka, mehanizacija... Mi ovim tempom ne možemo. Mi smo bili na odmoru, baba i deda su bili na odmoru. Unazađeni smo - rekla je jedna meštanka, na šta je predsednik istakao da će joj se javiti ljudi i rešiti problem.

- Kada su bile poplave, kuća mi je poplavljena, kuća je otišla od klizišta... Komisija nije ništa rekla. Samo je zapisala, na papiru sam dobila pare, ali su vraćane. Nemam pojma, nije mi niko dao objašnjenje - rekla je meštanka.

- Dajte mi papire. Da vidim. Sutra ste kod kuće? Poslaćemo komisiju od Vlade - rekao je Vučić.

- Ja sam Milosav, zvani Mićo, gradio sam centralu, radio do penzije. Sve je dobro u ovoj državi, samo treba raditi i truditi se. Izbegavamo ratove, ja sam 4 preživeo. Hvala vama, što rata nema - dodao je potom Mićo.

- Čuvaćemo Mićo da rata ne bude - rekao je Vučić.

- Imamo probleme sa prašinom, sada za 24 sata se sve po kući i dvorištu beli, od kamenoloma, rekao je on. Čuo sam da su rukovodioci korumpirani - rekao je on.

- Čekao sam da čujem imena, pošto sam se priča naslušao... Svi tako čuju. Posebno po društvenim mrežama. Ono što mi je važno, jeste kamenolom. Postala je moda u Srbiji da niko neće da ima kamenolom, da nigde ništa ne smemo da radimo. Poštujem vaše godine... Znam ja sve, kriva je opština što češće ne šalje cisternu da prolazite normalo. Kamenolomi moraju da postoje, videli ste put ka Ljuboviji, mi ga radimo od kamena - istakao je Vučić.

Vučiću se potom obratio i Nenad Sakan, Sanjin suprug.

- Ja želim svoje misli da izrazim. Obzirom da će se formirati važne komisije, mora da se vidi da nijedan potpisnik nije materijalno stekao korist za to. Pri fomiranju komiisje da ne bude onih koji su za to dobili pare. Nas škola uči poverenju, ali živimo u vremenu gde je novac sve, i onda ljudi znaju da potpadnu pod uticaj - rekao je Cakan.

- Ja sam spreman da i vi budete deo tima, a ja ću da potpišem šta mi vi kažete. Ako vas dvoje kažete šta treba - rekao je Vučić.