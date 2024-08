Četiri sata su juče meštani Malog Zvornika proveli sa predsednikom Aleksandrom Vučićem postavljajući brojna pitanja i zahtevajući adekvatne odgovore.

Zaključak sastanka je - nema rudnika ako ima rizika. A o riziku će poslednju reč dati četiri tima stručnjaka koji će biti formirani u narednom periodu, a koji će se baviti procenom uticaja na životnu sredinu kada je pitanju projekat "Jadar".

Prvi od četiri formirana tima biće zdravstveni. A sa druge strane postavlja se i pitanje kome odgovara da širi strah među gradjanima na dnevnom nivou, kome je pitanje ekologije poslužilo kao sredstvo ili paravan za politički obračun i borbu protiv Vučića i ekonomskog razvoja Srbije?

O ovoj temi su sa urednicom i voditeljkom jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji razgovarali Zoran Anđelković, direktor JP Pošta Srbije i Miloš Terzić, pomoćnik direktora Kancelarije za KiM.

foto: Kurir televizija

- Kad se stvori takva atmosfera, svi se razumeju u fudbal i košarku, prema tome sad se svi razumeju u litijum. Meni je privuklo pažnju ovih dana da ozbiljni ljudi sa titulama doktora nauka, zaposlenih u naučnim institutima, bez ikakvih inputa analiziraju šta će se desiti s rudnikom litijuma. Došli smo do toga da govore o sumpornoj kiselini u preteranim količinama, a ispostavi se da mi godišnje proizvedemo preko 400.000 tona sumporne kiseline koja svakog dana putuje od Bora do Prahova. Jer bez nje nema ni veštačkog đubriva, ni poljoprivrednih prozvoda. U juče to čujemo od profesorke Dragane Đorđević da ona nije imala inpute, nego je analizirala šta je moguće, pa je na osnovu toga izašla - smatra Anđelković.

04:14 BRINE ME ŠTO DOKTORI BEZ INPUTA GOVORE O ŠTETNOSTI LITIJUMA Anđelković: Srbija godišnje proizvede 400.000 tona SUMPORNE KISELINE

Drugi sagovornik Kurir televizije vidi ekološki pokret kao najisplativiji vid bavljenja politikom u Srbiji.

foto: Kurir televizija

- Oni samo traže temu koja će im poslužiti kao paravan za pokušaj rušenja Srbije, zaustavljanje njenog ekonomskog napretka i za pokušaj sprovođenja obojenih revolucija. Ono što im je '96. i '97. služilo kao vladavina prava, sada im služi da kroz zelenu agendu sprovedu ono što su sproveli 5. oktobra 2000. godine. Treba da sagledamo ko može da bude na dobitku, a to je Republika Srbija. Imate čitav niz stručnjaka koji se tobože rzumeju u temu i pokušavaju da uvere narod u štetnost projekta Jadar. I kažu da možemo da imamo ekonomsku korist, s tim što ako budemo imali cunami to neće biti dobro za životnu sredinu. Cunami u Srbiji? Hajde da uprostimo stvari, ni auto nije bezbedan ako otkažu kočnice - rekao je Terzić.

