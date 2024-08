"HOĆU LI JA DA UGROZIM ŽIVOT MALOG VUKANA, MILICE I DANILA A JEDNAKO I VAŠE ČETVORO DECE" Snažna poruka Vučića iz Malog Zvornika

BEOGRAD - "Moj posao kao predsednika je da brinem o narodu, deci i o njihovoj budućnosti!", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa građanima Malog Zvornika i okolnih mesta na temu iskopavanja litijuma i projektu Jadar.

- Ja imam troje dece, svo troje dece su mi ovde u Srbiji, ne misle nigde da idu, misle ovde da ostanu... Pa nije u Loznicu ni Adijent, ni Mint doveo Sveti Petar, pa ni puteve u Koreniti i Zavlaki, niko nije rešavao osim nas, kazao je predsednik nabrajajući šta je sve dosad urađeno za taj kraj i u tom kraju Srbije.

- A da ne pričamo o stadionu, o Tršiću, o bolnici - dodao je on pa upitao: Pa što smo to radili, da bi zatrovali narod? Pa niko nije lud, ni blesav. Zbog čega bismo to radili? Dakle, neće se dešavati ništa, zato sam došao da razgovaramo... Ja razumem strah, strah je snažna emocija - kazao je Vučić i naglasio: Samo je od strane političara najpokvarenije izazivati strah, nema ništa pokvarenije...

Мој посао као председника је да бринем о народу, деци и о њиховој будућности! pic.twitter.com/HSj9Ms85yw — Александар Вучић (@avucic) August 15, 2024

- Samo razmislite hoću li ja ugrozim život malog Vukana, Milice i Danila? A jednako i vaše četvoro dece pošto je moj posao kao predsednika da brinem i o njima i o njihovoj budućnosti, zaključio je Vučić u Malom Zvorniku u razgovoru s građanima čiji je snimak objavljen i na na mreži X.

Kurir.rs/X