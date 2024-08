"ZA TO U HRVATSKOJ BAŠ MORAŠ DA ZABRLJAŠ DO KRAJA" Stevandić oštro odgovorio Severini

Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić, uzvratio je Severini Vučković nakon što je pevačica nazvala predsednika Srbije Aleksandra Vučića diktatorom.

- Jednom "porno" uvek "porno". Na sudu u Hrvatskoj te opominju da zanemaruješ vlastito dete i daju prednost ocu Srbinu. Za to u Hrvatskoj baš moraš da zabrljaš do kraja. Sad bi se malo bavila kampanjom i pljuvala predsednika Srbije jer se to u Hrvatskoj ipak nagrađuje. Porno-Vađenje – napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.

Једном "порно"увијек "порно".На суду у Хрватској те опомињу да занемарујеш властито дјете и дају предност оцу Србину.За то у Хрватској баш мораш да забрљаш до краја.Сад би се мало бавила кампањом и пљувала предсједника Србије јер се то у Хрватској ипак награђује. Порно-Вађење? pic.twitter.com/lRYwFCr1aR — Ненад Стевандић (@nenad_stevandic) August 26, 2024

Podsećamo, ministar policije Ivica Dačić rekao je danas da je granična policija na granici sa Hrvatskom zadržala hrvatsku pevačicu Severinu, na osnovu spiskova o "verbalnim deliktima".

- Severina nije ni privedena ni uhapšena, niti joj je odbijen ulazak u Srbiju, ali je zadržana zbog kontrole - kazao je Dačić.

On je najavio da će zatražiti "ukidanje spiskova, kada su verbalni delikti u pitanju".

Severina je bila zadržana na granici Srbije i Hrvatske, nakon čega je odlučila da se vrati u Hrvatsku iako joj je dozvoljen ulazak u Srbiju.