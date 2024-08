ANTISRPSKA HISTERIJA U HRVATSKOJ U PUNOM JEKU! Dižu dramu zbog svoje pevačice, a proganjaju Srbe

Antisrpska histerija u Hrvatskoj sve više uzima maha! Nakon hapšenja advokata Nemanje Berića koga su potpuno nevinog držali u zatvoru čak 15 dana samo zbog pesme, u Hrvatskoj su osuđena dva pevača najpoznatije krajiške grupe "Jandrino jato" jer su pevali srpske patriotske pesme!

Da licemerje bude veće, sve se to dešava u vreme kada političari u Hrvatskoj dižu pravu dramu samo zato što je hrvatska pevačica Severina zadržana na razgovoru na srpskoj granici.

foto: Youtube Printscreen

Naime, opštinski sud u Zadru doneo je skandaloznu presudu protiv dvojice članova srpske pevačke grupe "Jandrino jato". Njih je prekršajni sud osudio na novčane kazne zbog toga što su 2022. u Mrkonjić Gradu na javnoj priredbi izvodili pesmu "Jovan Dalmatinac", kao i zbog pesme "Marširala kralja Petra garda".

Kršenje ljudskih prava

- Pesme ovakvog sadržaja kod građana izazivaju nemir, posebno kod građana koji su bili direktno izloženi ratnim stradanjima, razaranjima i patnji, te se ovakvim ponašanjem remeti suživot hrvatskih građana RH i građana srpske nacionalnosti - ističu iz Opštinskog suda.

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da su u Hrvatskoj osuđeni pevači grupe "Jandrino jato" jer su pevali srpske patriotske pesme, čime se, kako je rekao, direktno krše elementarna i osnovna ljudska prava Srba u Hrvatskoj.

On je tako odgovorio na pitanje kako komentariše to što je iz Hrvatske stigla još jedna presuda - za pevače grupe "Jandrino jato" koji su osuđeni jer su pevali pesmu "Marširala kralja Petra garda", kao i nedavni slučaj hapšenja srpskog advokata Berića, kao i pitanje kakve nam to poruke šalju komšije kada s druge strane već godinama u Hrvatskoj nema nikakvih kazni za one koji konstantno veličaju ustaštvo.

foto: screesnhot Prva tv

- Šalju nam signal da čudna pravila i vrednosti važe u EU. I čini mi se potpuno suprotno od onoga kako mi razumemo pravila i vrednosti EU. Ovo je direktno kršenje elementarnih ljudskih prava, ali to traje u kontinuitetu. Nažalost, u Srbiji se više kuka za Severinom nego za jednim Srbinom koji je uhapšen ili stradao. Ovde ce vam mnoge nevladine organizacije mnogo više žaliti za jednom grančicom, a nikada nećete čuti da osuđuju teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, nikada - rekao je on i dodao da je "to valjda van opisa njihovog rada ili van obaveza prema onima koji ih finansiraju".

- A što se tiče "Jandrinog jata", mnogi moji prijatelji Krajišnici vole tu grupu, a ja lično baš volim pesmu "Marširala Kralja Petra Garda", to je jedna slobodarska pesma. A da nas sve podsetim, a i ove koji proganjaju one koji pevaju tu pesmu, da je taj Kralj Petar baš doneo slobodu i ovima koji danas hapse zbog te pesme. Da nije bilo Kralja Petra I i njegovog sina kralja Aleksandra I Karađorđevića, da li bi oni danas imali države i ne bi se oslobodili od onih monarhija koje su ih kontrolisale vekovima. Verovatno je to vid zahvalnosti - rekao je Vučević.

Uhapsili i beogradskog advokata

Podsetimo, hrvatske vlasti uhapsile su početkom avgusta advokata Nemanju Berića zbog stihova patriotske pesme "Kad sam bio mali" i držale ga u zatvoru čak 15 dana.

To nije sve, jer je i srpski pevač Rajko Lalić uhapšen u Hrvatskoj sredinom avgusta prošle godine. On je morao da provede 15 dana u hrvatskom zatvoru.

foto: Nebojša Mandić

Podsetimo, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić je rekao da Severina Vučković nije ni privedena ni uhapšena, već da je policija na granici sa Hrvatskom zadržala na osnovu, kako je rekao, "spiskova o verbalnim deliktima".

Napomenuo je da joj je dozvoljen ulazak u Srbiju.

- Mi ćemo, da ne bi dolazilo do raznih zloupotreba ovih situacija, ukinuti sve spiskove koji se mogu odnositi na nešto, osim za one koji vrše krivična dela, postoji opasnost za bezbednost zemlje, terorizam, kriminal. Ovo je slobodna zemlja. Verbalni delikt ne postoji. Prema tome, neće više postojati nikakva ograničenja - rekao je Dačić i dodao da svaka zemlja ima pravo da bez obrazloženja bilo kome zabrani ulazak.

Kurir.rs

Bonus video:

02:03 SEVERINA SE UNAKAZILA, TRI PUTA JE POLUPALA NOS! Jelena Maćić sasvim otvoreno o pop zvezdi, a evo šta je rekla o njenom FILMU