SARADNJA: Vesić i Vukićević potpisali zajedničko pismo EK o pruzi Beograd - Bar

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goran Vesić i ministarka saobraćaja Crne Gore Maja Vukićević potpisali su danas u Beogradu Zajedničko pismo Evropskoj komisiji (EK) o pruzi Beograd - Bar.

Taj dokument je potpisan nakon sastanka Vesića sa potpredsednikom Vlade Crne Gore Milunom Zogovićem i ministarkom Vukićević u Palati Srbija.

Vesić je novinarima kazao da je za Srbiju jako važna regionalna saradnja, ali da je najvažnija saradnja sa Crnom Gorom, jer, kako je naglasio, sarađujemo sa braćom i sestrama.

- Ovo pismo koje smo danas potpisali govori o tome da će dve zemlje zajednički nastupiti pred Evropskom komisijom i tražiti sredstva iz ovog dodatnog fonda za razvoj Zapadnog Balkana za rekonstrukciju pruge između Beograda i Bara, jer je to naša zajednička pruga - rekao je Vesić.

On je naglasio da je veoma važno da Srbija i Crna Gora sarađuju na infrastrukturnim projektima i da nastupaju zajedno kako bi pokazali da je i u jednoj i drugoj državi ovo prioritet.

- Mi želimo da se kroz plan rasta Zapadnog Balkana finansira pruga između Beograda i Bara. Za nas u Srbiji to je najprioritetnija pruga. Posle toga dolazi pruga između Brestovca i Preševa do Skoplja - rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, pruga između Beograda i Bara je danas možda jedna od najzahtevnijih pruga koja je ikada izgrađena u Evropi.

Vesić je dodao da je sa potpredsednikom Vlade Crne Gore Milunom Zogovićem i ministarkom saobraćaja Majom Vukićević razgovarao i o završetku izgradnje autoputa ka Crnoj Gori, odnosno da se zajednički nastupi i pokuša pronaći partner koji bi gradio srpskih 108 kilometara i crnogorski 50 kilometara, dodavši da se tako radi sa Vladom Severne Makedonije.

- Siguran sam da ćemo tako dati dodatni impuls izgradnji ovog autoputa koji je važan za obe zemlje i za narode i za ljude i za građane koji žive i u Srbiji i u Crnoj Gori - rekao je Vesić.

On je dodao da je tokom sastanka bilo reči i o Kontroli letenja Srbije i Crne Gore SMATS-u, tačnije o tome da se izmeni osnivački akt te zajedničke kompanije

- Mi smo otvoreni za nastavak saradnje i po pitanju zajedničkih graničnih prelaza kako bismo skratili bar za pola, ili bar smanjili vreme za pola čekanja, jer će umesto dva pregleda biti jedan i onima koji koriste puteve biće omogućeno da brže funkcionišu - rekao je Vesić.

Istovremeno, Vesić je zahvalio koleginici Vukićević i na tome što je glasala u Savetu Evrope protiv članstva takozvanog Kosova u ovoj organizaciji.

- Ona je za nas heroina i uvek će to biti.Posebno i smo joj zahvalni na tome i želim da zna, da pamtimo njen čin i da to mi nikada nećemo zaboraviti, jer Srbija pamti one koji se zaista bore i one koji učine nešto za nas - rekao je on.

Vesić je istakao da Srbija i Crna Gora moraju da sarađuju, pomažu jedni druge i da zajednički rade za dobro obe zemlje i naroda, jer samo ukoliko su i Srbija i Crna Gora ekonomski razvijene, tada će biti dobro i ljudima koji žive u jednoj i drugoj državi.

- Ono što sam ja siguran, to je da nas, bez obzira što živimo u dve države, sudbina nije razdvojila, uostalom, ako bude neko ikada primljen sa Zapadnog Balkana u Evropsku Uniju, to će biti prvo Srbija i Crna Gora, i to je nešto što će vam reći svako i u Briselu - istakao je Vesić.

Potpredsednik Vlade Crne Gore Milun Zogović rekao je da je ovo prva delegacija države Crne Gore koja dolazi u zvaničnu posetu Srbiji nakon rekonstrukcije 44 Vlade Crne Gore.

- Nadamo se da nakon nekih tenzičnih momenata u međusobnim odnosima države Crna Gore i Srbije sada dolazimo do jednog ambijenta gde će se odnosi između naše dve bratske države vratiti u svoje prirodne okvire, u skladu sa onim što je naše istorijsko, duhovno i kulturno nasleđe - rekao je on.

Zogović je naveo da je to upravo i cilj današnjeg dolaska u Beograd i da je prvo što su uradili to da su zajednički otišli i položili vence na spomen obeležje u Aleji Velikana Serdaru Janku Vukotiću.

- Na taj način stavili smo svima do znanja da negujemo slobodarsku tradiciju Mojkovačke bitke, koja je na najbolji način ovekovečila međusobne bratske odnose Srbije i Crne Gore - rekao je on.

I potpredsednik Vlade Crne Gore, rekao je da je današnji sastanak dve delegacije bio uspešan i da se na njemu razgovaralo o kapitalnim projektima koji su u funkciji svih građana, kako Srbije tako i Crne Gore, a u cilju poboljšanja i razvitka ekonomija i progresa obe zemlje.

Ministarka saobraćaja Crne Gore Maja Vukićević rekla je da je današnji sastanak bio samo prvi u nizu koji će se održati u narednom periodu najavljujući i konkretne akcije kako bi u bliskoj budućnosti stigle dobre vesti za građane obe zemlje.

- Razgovarali smo o projektu autoputa Bar - Beograd koji treba još bolje da poveže dve zemlje, ali važna je i rekonstrukcija pruge Bar Beograd i zato smo potpisali zajedničko pismo. Povezivanje je važno zbog boljeg protoka roba i usluga. Nadam se da će se naša saradnja intenzivirati u budućnosti i da će odnosi vlade Crne Gore i Srbije u budućnosti biti sve bolji - rekla je ona.

Kurir.rs