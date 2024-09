SRPSKI ODGOVOR NA KURTIJEV TEROR: Vučić danas saopštava HITNE MERE: Jedna od opcija proglašenje okupacije dela teritorije Srbije?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštiće danas u 18 časova mere koje će naša država preduzeti povodom događaja na Kosovu i Metohiji koji su usmereni protiv opstanka našeg naroda. Kako saznaje Kurir, velika je verovatnoća da jedna od mera bude proglašenje okupacije na delu teritorije Srbije, što naši sagovornici ocenjuju kao realnu mogućnost imajući u vidu da kosovski premijer Aljbin Kurti čini nemogućim rasplet situacije putem dijaloga.

Naime, prema saznanjima Kurira, iako državni vrh još uvek raspravlja o raznim temama, na stolu je i opcija proglašenja okupacije na delu teritorije Republike Srbije. To sa sobom povlači i brojne posledice, uključujući i pripreme za povratak okupiranih područja zbog terora koji naš narod na KiM trpi već godinama, a koji je eskalirao poslednjih nekoliko dana. Istovremeno, sve to nosi i znatne probleme, ne samo zbog potrebe razvoja i napretka Srbije već i zbog činjenice da bi se time priznao legalitet i legitimitet tzv. vojske Kosova i njihovih organa kao legalno suprotstavljene strane.

foto: Printscreen/TV Pink

Teško je preseći

Nekadašnji ambasador u Nemačkoj Milovan Božinović ukazuje da je proglašenje okupacije pravna mera na koju država ima pravo ako procenjuje da se o tome radi.

- To bi značilo da država Srbija prosto ne učestvuje više u poslovima koji su u vezi sa stabilizacijom na KiM, već su njene nadležnosti otete od strane okupacionih vlasti. To je jedna vrlo teška, dalekosežna mera koja bi onda proizvodila neke posledice u budućnosti. To bi onda bio poraz svih političkih napora koji su ulagani da se situacija putem nekog sporazuma reši, ali istina je da se EU, koja je trebalo da bude mentor tog mirovnog procesa, pokazala da je na strani Albanaca, i to ne bilo kojih, već ekstremnih kao što je Kurti - kaže Božinović za Kurir.

foto: Kurir televizija

Ukazuje da bi to situaciju na KiM učinilo mnogo dramatičnijom i komplikovanijom, iako je, ističe, već danas tragično komplikovana i nepovoljna za srpsku zajednicu.

- Teško je preseći tu dilemu, međutim, poslednji događaji na KiM obesmišljavaju pregovarački izlaz iz ovih problema jer od toga očito nema ništa. Ono što je politika sadašnje prištinske vrhuške jeste stvaranje novih činjenica: da isteraju Srbe iz njihovih prostorija i onda je to novo stanje stvari, a mi znamo da se nikad jednom promenjeno stanje ne vraća na staro - konstatuje Božinović.

Politički analitičar Srđan Graovac za Kurir kaže da je za trenutnu situacija na KiM, gde se srpski narod nalazi pod sve snažnijim i teško izdrživim pritiskom koji Kurti sprovodi, neophodna određena reakcija.

foto: Foto: Gradske info

- Predsednik je odlučio da sa svojim timom analizira tu situaciju, zato je, verujem, sebi i dao ta 72 sata. Ne očekujem pak da ona bude najradikalnija u ovom trenutku, ali ona mora biti snažna i okrenuta ka zemljama Zapada, jer one su najodgovornije za situaciju na severu KiM. Mera proglašenja okupacije bila bi u ovom trenutku najradikalnija, u zavisnosti od toga šta bi ona podrazumevala. Teško je predvideti u ovom trenutku šta bi ona donela ako bude doneta, ali svakako je činjenica da se ne bi odnosila na međunarodne predstavnike na KiM, jer ne treba zaboraviti da su oni tu u skladu sa Rezolucijom 1244, da Srbija ne može samovoljno odlučivati o važenju ili nevaženju te rezolucije, već je to posao SB UN. Svakako se strani predstavnici ne mogu tretirati kao okupatori, već predstavnici Kurtija i privremenih institucija u Prištini, te bi to trebalo pažljivo formulisati ukoliko se bude išlo tim putem - smatra Graovac.

Žarište na Balkanu

Darko Obradović iz Instituta za nacionalnu bezbednost za Kurir kaže da jedini efektivni način zaštite Srba i normalizacije odnosa leži u evropskom okviru za pregovore.

foto: Kurir televizija

- Svi ostali koji bi podržali na međunarodnom planu okupaciju, učinili bi to kako bi održali žarište na Balkanu - kazao je Obradović.

Da je vreme da Srbija povuče drastičnije poteze, smatra dekan Fakulteta za studije bezbednosti Miroslav Bjegović.

- Na osnovu svih dosadašnjih jednostranih poteza Prištine koje sprovodi Kurti, ne poštujući ni u jednom delu Briselski sporazum ni Rezoluciju 1244, pritom permanentno srpskom narodu uskraćuju sva demokratska prava, a EU i SB UN ne čine ništa da obezbede zaštitu i normalan život Srba, krajnje je vreme da se oglase Srbija i njen predsednik, preduzimajući poteze koji moraju čuti Priština i celokupna svetska javnost. Potpuno je legalna i legitimna odluka da našu južnu pokrajinu proglasimo okupiranom teritorijom od strane terorističke OVK, jer je to faktičko stanje, i da stavimo svima do znanja da se ne odričemo svoje teritorije i naroda na tom prostoru i da ćemo se boriti svim demokratskim sredstvima u skladu sa Rezolucijom 1244. Srbija je dalje spremna na razgovore i pregovore, ali u krajnjem slučaju, na proterivanje našeg naroda sa KiM oružanim putem reagovaćemo vojno, u skladu sa rezolucijom. Smatram da je ovo poruka svima koji misle drugačije - smatra Bjegović.

foto: Kurir televizija

Osvrćući se na činjenicu da bi to moglo da ugrozi razvoj i napredak Srbije, a takođe i prizna legalitet i legitimitet tzv. vojske Kosova i njihovih organa kao legalno suprotstavljene strane, Bjegović poručuje:

- Nek onda EU dobro razmisli da li želi da izazove novi požar na ovom prostoru, koji bi se zasigurno proširio i na one koji to nisu hteli da spreče. A mera apsolutno ne bi priznala legalitet vojske Kosova, jer je to nelegalna formacija na našoj okupiranoj teritoriji. Nju ne dozvoljava ni Rezolucija SB UN.

Vučić nakon sastanka sa Žiofreom Pozvao sam EU i zemlje članice da se hitno suprotstave samovolji Prištine! Predsednik Vučić juče je primio šefa Delegacije EU u Srbiji Emanuelea Žiofrea, s kojim je razgovarao o situaciji na KiM, odnosima Srbije i EU, kao i o koracima koje preduzimamo u cilju napretka na našem evropskom putu. - Pozvao sam EU i zemlje članice da se hitno i kroz konkretan angažman suprotstave samovolji Prištine, koja ugrožava bezbednost srpskog naroda i stabilnost celog regiona - poručio je predsednik na svom Instagram nalogu i dodao da je zahvalio ambasadoru na svemu što EU radi, posebno u oblasti investicija, ekonomskih i društvenih integracija i podrške našim reformama. - U fokusu razgovora bila je realizacija projekata predviđenih evropskim Planom rasta za Zapadni Balkan, koji bi trebalo da umnogome doprinese približavanju regiona i EU i boljem životu svih naših građana - konstatovao je.

Premijer Vučević Mnogo izazova zbog Kosova, moramo biti mudri Premijer Miloš Vučević, ocenjujući da je situacija teška i da je mnogo izazova povodom Kosova, ukazao je da su odluke koje će biti saopštene danas, predsednik i Vlada definisali u odnosu na položaj Srba na Kosovu i dalje aktivnosti Republike Srbije. - Vrlo je teška situacija i moramo da budemo mudri, racionalni, strpljivi i da dobro razumemo šta se dešava. Ne samo da kažemo emotivno nešto što svi osećamo, a najlakše je to reći, nego da budemo odgovorni prema potezima koje će država da učini u narednom periodu - rekao je on.

Srpska lista sa Oravom EU da zauzme jasan stav u osudi ponašanja režima u Prištini Predsednik Srpske liste Zlatan Elek i delegacija stranke sastali su se juče sa novim šefom Kancelarije EU u Prištini Aivom Oravom. Oni su mu predočili težak položaj srpskog naroda koji svakoga dana, kažu, trpi represiju Kurtijevog režima, čiji je očigledan cilj progon srpskog naroda sa ovih prostora. - Ključ za probleme Srba leži u poštovanju prava našeg naroda, ali i potpisanih sporazuma, čiji je garant upravo EU. Formiranje ZSO kasni više od 11 godina, i to je uzrok mnogih problema sa kojima se danas suočavamo na KiM, te zahtevamo da EU zauzme jasan stav u osudi ponašanja režima u Prištini - naveli su u saopštenju.

Nova privođenja na Kosmetu Uhapšena još dvojica Srba Dvojica Srba uhapšena su juče na Kosovu i Metohiji. Tzv. kosovska policija je uhapsila muškarca srpske nacionalnosti u selu Prekovce kod Novog Brda zbog, kako se tvrdi, sumnje za nedozvoljeno posedovanje oružja. Pod sumnjom da je odgovoran za navodni ratni zločin u opštini Istok, uhapšen je osamdesetogodišnji Tomislav Pantić. Kako navode iz Kancelarije za KiM, Pantić, koji je u devetoj deceniji života, uhapšen je iako je u prošlosti često neometano dolazio iz centralne Srbije, gde je proteklih godina živeo, da obilazi svoje imanje u Metohiji. - Pantić je praktično kidnapovala takozvana kosovske policije i odveden je u Prištinu, iako je u poodmaklim godinama - navedeno je iz Kancelarije za KiM.

foto: Kurir

foto: Kurir

foto: Kurir

