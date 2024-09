PREMIJER VUČEVIĆ O MERAMA VLADE SRBIJE: Šta znači uvođenje srpskog tužilaštva, proglašenje posebnog statuta za KiM i druge mere

Premijer Srbije Miloš Vučević komentarisao je danas pet mera koje bi trebalo da pomognu Srbima na Kosovu i Metohiji i ojačaju prisustvo Srbije na KiM.

- To je pet oblasti u kojima će biti čitav niz mera jer svaka ima svoje podoblasti. Prva oblast je povratak na status pre svih jednostranih poteza Prištine i Kurtija - da se moraju hitno raspisati slobodni izbori na severu KiM, da nemamo situaciju da su albanski gradonačelnici tamo gde je populacija Srba 97 ili 98%, zatim primena Briselskog sporazuma što se tiče sastava policije, regiona Sever, da se vrate naše sudije i tužioci u pravosudne institucije i naravno momentalno povlačenje svih specijalnih jedinica tzv. kosovske policije. To je uslov da bi Srbi mogli da se osećaju bezbedno, da prestanu ga grade barikade, barake, punktove, sve što uznemirava Srbije i ne mogu normalno da funkcionišu.

- Plus hitno formiranje ZSO u punom kapacitetu, da se poštuje ono što smo dobili kao garanciju od EU i SAD – da niko od Srba neće biti procesuiran ko se nalazio na blokadama u novembru i decembru 2022. godine, što se naravno krši i dan danas. Pre tri dana su uhapsili čoveka od 85 godina, jer je navodno krao krave 1999. godine. Da i možete da verujete? I koje je to delo koje ne zastareva, a mi smo dobili upravo suprotnu in formaciju. Naravno, i vraćanje pošte i poštanskih usluga, platnog sistema, i ovo je sve samo prva tačka - rekao je premijer Vučević u jutarnjem programu TV Pink.

Svi zakoni da se donesu hitno, u roku od 45 dana

- Druga tačka je da u roku od 45 dana Narodna skupština mora da usvoji zakon kojim će proglasiti KiM kao područje od posebne socijalne zaštite - to podrazumeva paket ekonomskih i socijalnih mera za podršku Srbima u platama, penzijama, socijalnim davanjima, ali i građevinsku materijalu za njihove kuće za stvaranje ambijenta da mogu da ostanu na KiM. To mora da bude sistemski zakon koji će objediniti sve ove mere i to moramo da se fokusiramo na one koji zaista žive na Kim. Ne na one koji su samo prijavljeni na KiM, a žive u Nišu, Kraljevu, Beogradu, negde u centralnoj Srbiji.

Otvaramo punktove uz adminstrativnu liniju

- Pod tri je otpornost srpskih institucija na KiM, to znači da pored okupacije jer je albanska policija zauzela na severu srpske institucije i sprečila ljude da dobijaju izvode, da se venčavaju, da idu na posao, oni su normalan život zaustavili. Zamislite da niko od nas više ne može da izvadi nijedan papir, da reši neku administrativnu stvar koja mju je uslov da bi nešto drugo uradio, to je zaustavljen. Nema gašenja srpskih institucija, mi ćemo nastaviti da ih podržavamo, da ih finansiramo, svi koji fizički ne mogu da uđu da nastave da rade jer je tu albanska policija. Mi ćemo pisarnice i kancelarije otvoriti uz samu adminstrativnu liniju da bi građani mogli da sve poslove obave do povrataka u puni kapacitete naših institucija.

Formira se posebno tužilaštvo

- Četiri, uspostavljanje posebnog tužilaštva, isto u toku od 45 dana Narodna skupština mora da usvoji izmene zakona o organizaciji nadležnosti pravosudnih organizacija i idemo na formiranje odeljena tužilaštva koje će biti nadležno za procesuiranje zloupotreba osnovnih ljudskih prava na teritoriji KiM. Pošto to niko ne procesuira, a to se u kontinuitetu dešava, mi ćemo insistirati da srpsko tužilaštvu po imenu i prezimenu procesuira svakog onog ko je nešto radio. Da se tačno zna, imenom i prezimenom, da tačno zna da će odgovarati za ono što radi. Mora da se ide na identifikaciju onih koji sve to rade. Kurir je lider svega ali mora da se identifikuje svakim počinilac protiv imovine ljudi. Verujem da će to odeljenje tužilaštva procesuirati i one koji su pomagali Kurtijev režim. Ovo je tužilaštvo protiv svih koji krše ta prava.

Neobavezujuće odluke Prištine

- Peta tačka se tiče nelegalnosti svih institucija na KiM i odluka posle proglašenje jednostrano proglašenje nezavisnosti koja su suprotna postignutim sporazumima. Za nas to ne proizvodi pravna dejstva i ne može da ima pravnu snagu. To je jedna od ključnih odluka. Sve čime krše sporazume, za nas nije obavezujuće. Mi nismo država u pokušaju, imamo svoj kontninuitet i državotvornost i kao država ćemo nastupati, ovo je vreme za mudre, racionalne, odgovorne poteze. Ovo nije vreme za junačenje, ali nije ni za povlačenje. Ovo nije vreme za sklanjanje, ali ni za stradanje celog naroda. Molimo Srbe na KiM da ostanu tamo, i predsednik i ja, to je naš zadatak - rekao je Vučević.

