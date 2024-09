„Spavali smo, ja sam se oko 12 sati probudila i izašla u pidžami, i čujem da me neko zove, kiša je padala, izađem da vidim šta se desilo, u tom trenutku je on vikao. Kaže da su mu vezali ruke, noge i odveli su ga u sobu gde su mu bacili ćebe preko glave i tukli ga. Tom prilikom su mu uzeli oko 2.000 evra, koliko je imao kod sebe, tako mi je sinoć rekao, `sve što sam imao vredno, uzeli su. Ali su ga dosta pretukli, imao je modrice po licu, svuda, vide se tragovi kako su ga vezivali. On je došao nakon toga kod nas, pozvali smo policiju. Nije smeo da se vrati kući“, rekla je Marković.