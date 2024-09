- Kad sam okrenuo lampu gore, prema kući, iza kuće malo video sam troje njih, stoje sa drvenim palicama. I odjednom krenuli su na mene, bacili me dole i udarali, posle su me uvukli u kuću i vezali me sa kablom i uzeli mi to što sam imao, sve pare, 2.200 evra i 50 evra u džapu, za šta sam teško radio. I posle, kad sam im rekao gde su te pare, uzeli su ih i pobegli i tako me ostavili i pobegli - kaže on i dodaje da su u pitanju bili Albanci.