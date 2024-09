Očekivanja od govora predsednika Vučića

- Predstojeći govor predsednika Vučića pred Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija je od izuzetnog značaja, posebno zbog trenutka u kojem se Srbija nalazi, a to se ogleda pre svega u tome da će govor biti među prvima, odmah nakon predsednika Brazila, Amerike i Turske. To osigurava da će sala biti puna i da će najuticajniji lideri sveta biti prisutni da čuju šta Srbija ima da kaže. Vučić će sigurno ukazati na situaciju na Kosovu i Metohiji, posebno na teror koji Srbi trpe već više od dve godine pod režimom Aljbina Kurtija. Ključna stvar koju predsednik mora da naglasi jeste da je Srbija konstruktivan partner u dijalogu, dok Kurti konstantno opstruiše svaki pokušaj normalizacije odnosa. Međutim, iako se svet postepeno uverava da je Priština problem, pitanje je koliko će međunarodna zajednica reagovati - rekao je Obrknežev i dodao:

- Ono što je evidentno, a Vučić će to svakako preneti, jeste da Srbi na Kosovu i dalje žive pod neprestanim pritiscima, uz stalne napade i zastrašivanja. Naše stanovništvo u južnoj srpskoj pokrajini ne može da vodi normalan život, suočeno sa svakodnevnim pretnjama i nasiljem. Međunarodna zajednica mora prepoznati ozbiljnost situacije, a ovo obraćanje je prilika da im se predstave realne slike sa terena. Ipak, ostaje pitanje koliko je svet spreman da se bavi tim problemom. U savremenom svetu, nažalost, pravila međunarodnih organizacija, poput Povelje Ujedinjenih nacija, važe samo za male zemlje, dok velike sile često zanemaruju ta ista pravila kada im to odgovara. Bitno je da Srbija iskoristi svaki trenutak da prezentuje stvarnost, i da taj govor bude direktan, otvoren i temeljan u prikazivanju situacije na terenu. Nadam se da će barem neki predstavnici svetskih sila obratiti pažnju i da će to možda imati odjeka u rešavanju srpskog pitanja na Kosovu.