Autor i voditelj emisije Svetislav Basara započeo je emisiju rećenicom da je njegovom gostu nedavno pretio Boris Tadić u poznatom beogradskom restoranu "Madera" ako još jednom kaže da se radovao kad je ubijen Zoran Đinđić, a posle mu i psovao majku.

- Ako ponovim nešto što nikad nisam rekao. Ja sam svoju reakciju i izjavu prosledio svim medijima, jedini si ti odreagovao i napisao kolumnu u Kuriru, na čemu sam zahvalan. Nikad to nisam rekao za njega, zapravo ni za koga iako je javna tajna da su se mnogi radovali. Prepričaću od reči do reči šta mi je rekao i kakvo je moralno dno dotakao bivši predsednik. Prići na ulazu u salu pred prepunim restoranom, podići prst i uneti se nekom u lice kao ulična baraba i da kaže "Još jednom li budeš napisao ili rekao da sam se obradovao ubistvu Đinđića, ubiću te! Ubiću te!" Još jednom je ponovio, pa se onda vratio i rekao "Jesi li me čuo? Je*aću ti majku, lično ću te ubiti" - prepričao je ovaj navodni događaj Vuletić i nastavio:

- Pored njega je stajao policajac koji je u njegovoj pratnji non stop, koji nije mogao da to ne čuje i da ne vidi šta se dogodilo. Jer se ipak radi o atmosferi krizne situacije i nije mogao da zna kako ću da reagujem. Nije se on tu zaustavio. Mi smo sedeli jedan preko puta drugog, a jedan sto je bio između nas, za kojim su neki ljudi već ručali. Ponovo mi je mahao prstom preteći i pokazao kako će me skratiti za glavu. Ne verujem da je bio pijan, to je bilo oko 13:50, dakle pre ručka, a i nije ni delovao tako. Delovao je prilično rastrojeno, iz kog razloga ne znam jer ne mogu da verujem da neki uračunljiv čovek može tako da se ponaša i da preti. Ja nemam razloga da se pravdam da to nisam rekao, jer čak i da sam rekao, on to ne bi smeo ni da pomisli, a kamoli da izgovori i još pred prepunom kafanom, što pokazuje da se on oseća sigurno i bezbedno u ovom gradu.

Na pitanje zašto misli da ga je Boris Tadić napao, Vuletić ima teoriju:

- Nikada nisam propustio priliku u jednom nastupu ili intervjuu da ga pomenem kao jednog od najkrivljih uz Koštunicu, Šešelja, Nikolića, Dačića i Dinkića. To društvo, oni su 2004. počeli svojevrsnu odbranu Miloševićeve politike. Odnosom prema Haškom tribuinalu, prema crkvi, prema svim kosovskim rezolucijama. Usvojili su sve rezolucije koje su bile na štetu srpske zajednice i odbijajući jedine moguće predloge EU. To su konsenzusom odbijali. I ta preambula u Ustavu da je Kosovo Srbija, je isto kao kad Čavić to stavi na majicu i kad pišu grafite "Kad se vojska na Kosovo vrati". To nema značaja, Ustav mora da odražava život. Ima li života u tom Ustavu? Nema. Ajde da pitamo Srbe u Kosovskoj Mitrovici da li oni doživljavaju tu preambulu kao tačnu. Tu počinje Tadićeva netpreljivost ka meni jer on ne može da podnese istinu. A istina je on bio jedan od kreatora energetskog sporazuma s Rusijom. On i Koštunica. To su takođe podržali Dinkić, Vučić, Nikolić, Šešelj...

