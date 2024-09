"Izričem opomenu Aleksandru Jovanoviću. Dok je predsednik Vlade govorio, on je pretio, obećavao da će mu izvući uši! To je taj nivo diskusije, kako on predstavlja građane. Izričem opomenu i molim vas od srca da poštujete građane, ovaj Dom, i sve narodne poslanike bez izuzetka, bilo da su vlast ili opozicija", navela je tada predsednica parlamenta.