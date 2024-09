On je zatim objasnio da je potpuna dominacija zapadnog kapitalističkog načina proizvodnje, njegova naučno-tehnološka supremacija, ubedljiva pobeda nad istočnim takmacima, pre svega Sovjetskim Savezom, dovela do "kraja istorije i potpunog ovladavanja zapadnih ideja u svim sferama društvenog života".

" Zašto sve ovo pominjem? Zato što smo i danas čuli od mnogih da je napadom na Ukrajinu otvorena Pandorina kutija, rušenje međunarodnog prava; da je to presedan kakav Evropa nije zapamtila od Drugog svetskog rata. Reč je o notornoj neistini. Da ne bude nejasnoća, Srbija podržava Povelju UN, teritorijalni integritet Ukrajine i nijednog sekunda to nije dovodila u pitanje, niti će. Međutim, kada ovde veliki lideri gorljivo i zapaljivo govore o potrebi ukrajinske slobode, o poštovanju UN i njene Povelje, rezolucija, pitam se a što ne poštuju Povelju UN i Rezoluciju 1244 kada je reč o teritorijalnom integritetu Srbije, koju su u naletu sopstvene moći u trenucima kada su mislili kako hoće, koliko hoće i dokle hoće da ruše norme međunarodnog prava , jer su , konačno pobedile sve suparnike, pa je moguće da iskale bes na jednom malom narodu i nezaustavljivo su hrlili u gaženje svih normi, čak se i ne trudeći da to posebno obrazlože i objasne", upitao je predsdnik Srbije i nastavio:

"I da vidite poslednji primer, poštovani predstavnici zemalja i naroda širom sveta. U ovom papiru koji družim u ruci stoji da niko sem snaga pod kontrolom UN - u ovom trenutku su to snage Kfora - sa kojima imamo korektnu saradnju, ne sme da ima oružanu silu na tlu Kosova i Metohije, koje je u skladu sa Rezolucijom 1244 deo Srbije. A, oni koji su izvršili agresiju na Srbiju, pokušali da joj odvoje deo teritorije, pokušavaju i danas, ubeđujući nas da je to jedino demokratsko i smisleno rešenje pokušavaju da otcepe Kim od Srbije , i svakodnevno naoružavaju to što se danas naziva tzv. kosovske bezbednosne snage, a već sutra prerasta u vojsku Albanaca na teritoriji Srbije. I kada ih pitate :”Po kom to međunarodnom aktu vi to radite?”, jer to je sve pokušaj izazivanja rata, rušenje normi UN , a onda, kao smokvin list, dobijete najgluplji mogući odgovor na svetu: ”Pa, ne prihvatamo Povelju UN i Rezoluciju UN zato što je za nas promenjena situacija, jer mi smo priznali nezavisnost Kosova.” I šta su nam oni time, dragi prijatelji rekli? ”Mi smo sila, mi smo Bog, baš nas briga za UN, pravo UN i Rezoluciju UN. Možemo šta nam se hoće, kako nam se hoće i koliko nam se hoće I sad vas ja pitam, dragi predstavnici, ne onih poslušničkih i satelitskih, marionetskih država, već vas, slobodarske narode i zemlje, šta da radimo, mi kao mala zemlja, kako da se borimo?", zapitao je Vučić.