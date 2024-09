U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i najavio da se do subote očekuju letnje temperature.

Ujutru po kotlinama i dolinama reka kratkotrajna magla. Umerena oblačnost bez padavina povremeno se očekuje u Vojvodini i u istočnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren, na planinama i severu Vojvodine povremeno jak južni vetar. Najniža temperatura od devet do 16, a najviša od 28 do 31.

U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo vreme. Vetar slab i umeren, južni. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša oko 30.

RHMZ je najavio da se od četvrtka do subote (26 - 28.09.) u većem delu Srbije letnje temperature.

Maksimalna temperatura

- u četvrtak (26.09.) od 28 do 31 stepen;

- u petak (27.09.) od 30 do 33 stepena

- u subotu (28.09.) od 24 stepena na severozapadu Bačke do 32 stepena u centralnoj i južnoj Srbiji.