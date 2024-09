- U današnjem nestabilnom svetu, u kojem veliki i moćni pokazuju svu svoju snagu kako bi ostvarili samo svoj interes, treba imati državničke mudrosti i to nazvati pravim imenom, baš kao što je to uradio predsednik Vučić. Srbija i srpski narod mogu biti ponosni na državnika koji je uvažavan upravo zbog svog jasnog stava koji ima i koji iznosi, a to su principijelno pozivanje na poštovanje međunarodnog prava i pozivanje UN da poštuje vlastite rezolucije. Svi izneseni stavovi predsednika Vučića su i stavovi Republike Srpske i srpskog naroda u celini i to je jasno svima - objavio je Dodik na mreži X.