BEOGRAD - Možda je i dobro što je ova tema dobila pažnju javnosti... Posle 10 ili 11 godina vraća se nešto što tangira dobar deo naše države, porodice, buduće roditelje, mladiće koji će biti regruti... Definisali smo rokove za vladu i ministarstva, naš cilj je da smo u martu 2025. godine sa predlogom zakona o vraćanju obaveznog vojnog roka. Ostaje da se definiše vojni rok za one koji civilno služe odnosno da li će civilnog služenja uopšte i biti - kazao je premijer Miloš Vučević gostujući jutros uživo na televiziji.

On je na TV Prva rekao da javnost ne razlikuje šta je prigovor savesti a šta civilno služenje vojnog roka te da je na Vojsci da to uobliči a da će najmanje duplo duže služiti oni koji se odluče za civilno služenje.

- To je minimum tokom kog vojska može da vas osposobi da budete vojnik - navodi Vučević i dodaje:

- Neće više biti ni preklapanja vojske - stare i nove, ono što je bilo nekad ko je džomba a ko je gušter... - kazao je Vučević i dodao: Biće uvek samo jedna klasa i biće drugačiji uslovi, neće to biti povratak u 80-te i 90-te a i ne treba da bude...".

Vučević je pojasnio da je plan da prva generacija na redovnom odsluženju obaveznog vojnog roka od 75 dana, bude u kasarnama u septembru 2025. Dodao je i da bi tome trebalo da prethodi, u martu iduće godine, upućivanje u Skupštinu Srbije Predloga izmene zakona kojim će to biti omogućeno, odnosno sve u vezi vojnog roka definisano i uređeno.

Rekao je da, kada budu podignuti svi kapaciteti do maksimuma, Vojska Srbije odnosno Ministarstvo odbrane planiraju da do 20.000 regruta godišnje služi vojni rok. Podsetio je da je predviđeno da se obavezni vojni rok odnosi na regrute "od 18 godina, odnosno od 19 do 30 godina", te da će žene imati pravo dobrovljnog služenja vojnog roka koji će, trajati 75 dana.