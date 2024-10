Naime, vladajuće partije s državnog nivoa i opozicioni DPS do dovoljnog broja za većinu od najmanje 30 odbornika, mogu doći isključivo savezništvom s Milatovićevom listom, koju čine Građanski pokret URA, Pokret za Podgoricu i Pokret za promjene. Ako bi savez PES-Demokrate i koalicija oko DF-a obezbedili podršku te liste, imali bi 33 mesta u parlamentu. Istovremeno, DPS bi uz podršku Evropskog saveza, SEP-a bivšeg premijera Duška Markovića i liste "Za bolju Podgoricu" došao do minimuma potrebnog za formiranje vlasti.

"Mislim da je to neka "stara većina". Naime, sada se vraćamo na to da ta tzv. avgustovska većina mora da se dogovori, oni su ti koji imaju najveću odgovornost. Ne mislim da DPS može da se vrati na vlast, da mogu da uđu u dogovore sa nekim od partija iz avgustovske većine, jer mislim da DPS sa Đukanovićem i nema neki veliki koalicioni kapacitet. Ono što je definitivno jasno je da je ovo neki novi nivo političke većine u Podgorici i očekujem do kraja nedelje pregovore u tom smislu", smatra Vešović.