"Ova sednica koja će biti u ponedeljak je šarena laža. Nikakvi kompromisi, dogovori i dijalozi sa kompanijom i vlašću ne dolaze u obzir. Ukoliko ne dođe do izglasavanja zakona, sledi radikalizacija, a to će biti blokade saobraćajnica po celoj Srbiji kao što je bilo novembra i decembra 2021, pa ćemo videti da li će biti samo to ili i nešto drugo", kazao je Zlatko Kokanović iz udruženja Ne damo Jadar na N1.