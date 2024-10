Izaslanik Nemačke za zapadni Balkan Manuel Zaracin uputio je nove kritike vlastima u Prištini, i to usred Prištine! Naime, Zaracin je na panel-diskusiji u tom gradu izjavio je da je Nacrt statuta Zajednice srpskih opština (ZSO), koji su izradili Kvinta i EU, dobar, da oni žele da ga Priština prihvati, ali da to nije urađeno.

- Mislim da ste to mogli da uradite i još uvek mislim da se srpska politika možda ne bi bitno promenila ili ne, ali onda bi vas to odvelo u Savet Evrope da ste nacrt ZSO poslali na Ustavni sud - rekao je Zaracin na panelu i ponovio da neće da diskutuje o tome ko je napravio nacrt, ponovivši da su ga uradili "prijatelji i partneri" tzv. Republike Kosovo.

"Nisam optimista do kraja da će to naterati Kurtija da formira ZSO po statutu koji je napisala EU, kao što nisam optimista da će ih suspendovati iz Cefte, iako svojim postupcima to zaslužuju. Ono što je realno očekivati jeste da će se održati sastanci u Berlinu, koji se tiču Berlinskog procesa, koji u dobroj meri tretira Ceftu, i moglo bi to da bude mesto na kojem će se doneti jedna tako važna odluka o suspenziji tzv. Republike Kosovo. Mislim da bi to bilo dragoceno za ceo Zapadni Balkan, za ceo region, za celu Evropu", navela je Paunovićeva.