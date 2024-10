„Ali potrebna nam je pomoć svakog od vas kako bismo osvežili sliku o Srbiji u Sjedinjenim Državama. Mnogi ljudi van političke klase, van veoma uskog kruga balkanskih specijalista poslednji put su čuli za Srbiju tokom 1990-ih i to ne u povoljnom svetlu. A na nama je, na našoj generaciji i na akademcima u Srbiji da se povežu sa američkom akademskom zajednicom i sa širom zajednicom i da pokuša da ispravi ovu sliku. Dakle, ne može se smatrati da je ovo samo odgovornost bilo kog državnog službenika ili bilo kog pojedinačnog ministarstva, na svima nama je da radimo i to promenimo“, kazao je Đurić.

„Znate, obrazovanje, živimo u eri u kojoj postoji mnogo informacija, ali mnogo manje znanja i još manje mudrosti, tako da mislim da je to zadatak univerziteta, možda je zadatak svih nas, studenata, profesora, da pokušamo da spojimo informacije, znanje i mudrost i da to učinimo nečim što nam može pomoći da nas vodi, jer ubuduće će nam trebati mnogo više mudrosti nego što smo ponekad prikazali u prošlosti. Mislim da se to dešava na univerzitetima, i zato univerziteti treba da budu tako centralni element bilo koje zemlje koja putuje napred i svakako centralni element svake diplomatije, bilo kakvog nastojanja da se zaista shvati kako da se živi u mirnijem i prosperitetnijem svetu“, poručio je Hil.