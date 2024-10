„Imao sam priliku nedavno da boravim u severnom delu Kosova i video sam kako te baze izgledaju. Video sam kosovsku policiju do zuba naoružanu koja kontroliše saobraćaj. Dakle, bez ikakvog opravdanja i protiv svih i međunarodnih ugovora i protiv koordinisanosti sa međunarodnom zajednicom, Kurti nastavlja da podiže tenzije i očekujem da će on nastaviti to da radi i u narednim mesecima kako se izbori na Kosovu budu približavali i kako budemo ulazili u završnicu američkog izbora“, smatra Velebit.