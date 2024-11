"Druga informacija bila je da je on svratio kod jedne meštanke u kuću i popio dve čaše rakije i otišao. Ona nije ni mogla da pretpostavi ko je, ali je pozvala sina i on je pozvao policiju", dodao je ministar.

“Prva informacija je bila od lovaca, da su sreli čoveka koji je nosio pušku, a rekao je da je izgubio svog lovačkog psa. Oni misle da liči na čoveka sa slike. Drugo, u selu Ivezići kod Prijepolja, to je selo prema granici, on je svratio kod jedne meštanke u kuću, popio dve čaše rakije i otišao. Ona nije mogla ni pretpostaviti ko je, ali je pozvala sina, a on policiju. Tako da su to dva traga koja govore o tome da je velika verovatnoća da je lociran u tim atarima kod Prijepolja. Onda smo podigli ne samo lokalnu policiju, već i specijalnu antiterorističku jedinicu i žandarmeriju. Oni se od sinoć nalaze na terenu, vrši se pretraga, svi su naši kapaciteti trenutno angažovani”, kazao je Dačić.