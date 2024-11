"Osuđujem sve nemilo što smo videli, od uriniranja na Gradsku kuću Novog Sada i Narodnog pozorišta do cisterne s fekalijama koju je neko dovezao da bi polivao Gradsku kuću. Institucije treba da rade svoj posao, a nasilje je nedopustivo i biće sankcionisano. Srbija ima institucije. I te institucije nam je neko ostavio. I za te institucije je neko ginuo. I te institucije mi moramo da poštujemo", naglasila je Brnabićeva na konferenciji za medije u Skupštini Srbije.

Čemu sve to?!

"Umesto komemorativnog skupa, bili smo svedoci rušenja i paljenja Gradske kuće, tuče demonstranata i policije i najzad medijske zloupotrebe tragedije. Kao i u slučaju masovnih ubistava prošle godine, poplava ili koronavirusa, došlo je do zloupotrebe žrtava u političke svrhe od strane opozicije, koja po svaku cenu hoće nedemokratski da prigrabi vlast ", jasan je Stanković.

"Pre svega, ne razumem čemu uopšte bilo šta u utorak, jer je okupljanje već bilo isto veče nakon tragedije, građani su spontano dolazili, ostavljali cveće, palili sveće za stradale i povređene... A ono u utorak je objektivno bio politički protest imajući u vidu da su iznosili političke zahteve. Pritom, predsednik Vučić je odmah nakon tragedije vrlo jasno rekao da će svi odgovorni i politički i krivično odgovarati. I ne samo da su rekli to i on i ostali članovi vrha vlasti već je ministar Goran Vesić podneo ostavku, koja je prihvaćena", kazao je Vuletić.

"Zato je neophodno pre bilo čega ustanoviti kako je do svega došlo, a to je u rukama onih koji to istražuju. Zato je ovo što je priredio deo opozicije bilo potpuno nepotrebno kucanje na već otvorena vrata i politički protest uz još jedno korišćenje tragedije za destabilizaciju vlasti", konstatovao je Vuletić.