Premijer Miloš Vučević istakao je danas da je imao razgovor sa profesorima Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, koji su blizu stava šta bi moglo da bude uzrok pada nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra.

- Mnogi kažu da su ponudili ostavke, hajde da vidimo. Siguran sam da će biti. Ono što je bitno, te odluke se ne odnose na prečac. Tu se ne donosi odluka zato što neko pritiska, preti, pravi atmosfera na mrežama. Tu se mora doneti dobra procena i pitanje je morala kako se osećčate u odnosu na neki događaj. Očekujem još ostavki, a po mom mišljenju to je prirodan proces. Vidim da je nadležno tužilaštvo saslušalo više od 60 osoba. Javnost očekuje naredne korake. Nejasno mi je da neko preti tužiocima zašto neko nije uhapšen. Za takav predmet treba čvrtsto utvrditi sve činjenice, a to nije lako. Nije lak u činjeničnom smislu, iako smo svaki dan izbombardovani sa hiljadu informacija, svi se razumeju u statiku. Imao sam juče razgovor sa profesorima FTN u Novom Sadu, koji su blizu stava šta bi moglo da bude uzrok pada. Ne bih isključio da će uzrok biti nečinjenje, a ne da je neko nešto učinilo. Ali da ne prejudiciram, moguće je da će biti kombinacija činjenja i nečinjenja. Siguran sam da će odgovorni snositi odgovornosti.

Ja sam ponosan što sam bio gradonačelnik Novog Sada i nikad nisam bežao od sopstvene odgovornosti, kaže premijer.

- Ako sam dobro razumeo opoziciju, o tome će da se razgovara u Skupštini Srbije. Čeka nas rasprava o poverenju Vladi, najavili su da će pokrenuti zahtev za smenu Vlade. Imaju dovoljno poslanika da pokrenu taj postupak. O meni će se razgovarati. A kao gradonačelnik sam ponosan na činjenicu da smo napravili brzu prugu Beograd-Novi Sad, da smo mnoge stvari dobro uradili, a ne mogu da znam da li treba staviti staklo ili beton. To ne može da zna nijedan gradonačelnik, ministar, to nije posao za te ljude, to je posao za struku. Najteža posledica je gubitak 14 života - istakao je Vučević i dodao da je to ostavilo trag na celu Srbiju, i dodao:

- U teškom stanju su i troje povređenih. Jedna ženska osoba je u kritičnom stanju. Molim se Bogu i uzdam se u naše lekare. Što se tiče onoga što se posle događa, to nema veze sa tim, govorim o nasilju, prosipanju fekalija, rušenjem stranačkih prostorija. Veliki broj ljudi se okupio u Novom Sadu 5. novembra, da iskažu empatiju, bol, negde bes. To je prirodna reakcija ljudi. Ali, ono što se posle dešavalo na tom skupu nema veze sa tom nesrećom, nema veze paljenje Gradske kuće sa pogibijom ljudi. Sigurno niste pokazali poštovanje prema porodicama ubacivanjem baklji u Gradsku kuću. Ona nije srušena u dva svetska rata, u NATO bombardovanju. To što ste radili nema veze sa nesrećom. Oni i dalje pričaju da će sve da smene, zauzmu institucije. Oni sebi daju za pravo da treba dalje da odlučuju.

Predsednik vlade naglasio je da se po prvi put desilo da se nije sačekalo da se izvuku tela stradalih, da porodice nisu znale da su im nastradali bližnji, a da je opozicija zakazala skup.

- Imali su žudnju da se nova nesreća zloupotrebi. Oni su rekli da se ne vode deca, da se ponesu maske, koji su advokatski timovi na raspolaganju. Ovi što su uhapšeni su došli iz kvazi studentskih organizacija, opozicionih stranaka. Ko ih finansira, ja to ne znam. Pričao sam sa predsednikom jer smo videli da neki ljudi iz kriminogenih sredina počinju da formiraju grupe građana, koje se kandiduju za izbore, prave svoje portale, Instagram stranice. Iz tih sredstava koje su stečeni iz raznih poslova formiraju uticaj. To je pričao predsednik Vučić. Imaju i svojih pulena na protestima. Ovima koji zarađuju novac iz nedozvoljenih poslova će odgovarati. Razumeli smo mi ove poruke koje smo čuli prethodnih dana. Mene raduje činjenica da ćemo moći da suočimo sve podatke i dobije odgovore na pitanja. To će biti pojava na lokalnom nivou, pa će se dizati ka centru. Kada nam se desila nesreća, umesto da smo se skupili i solidarisali, ima onih koji bi da sruše državu. Tada nam neće biti bolje, biće nam gore.

Vučević je podsetio i na nesreću koja se desila 1. aprila 2012. godine u Novom Sadu, kada je život u požaru u diskoteci "Kontrast" izgubilo sedmoro mladih.

- Niko nije izašao na proteste, niko nije pravio politički proglas. U jeku kampanje se desila nesreća. Diskoteka nije imala dozvolu za rad. Tada smo se svi ućutali i razumeli bol porodica poginulih. Imali smo mnogo teških momenata u državi kroz istoriju, pa nismo rušili državu. Porodice nastradalih zaslužuju razumevanje cele nacije, da ih niko ne zloupotrebljava, da se oni oproste od njih, a mi kao društvo izvedemo odgovorne pred lice pravde. To su prirodni procesi. Predsednik je bio u Kovilju, ja sam sa gradonačelnikom obišao tri porodice. A vidim da ni to ne valja kada obilazimo porodice.