Pretpostavljamo da će mediji Junajted grupe u svom maniru pokušati da povežu ovaj izveštaj sa Evropskim parlamentom i tako mu daju na težini, a istina je da je termin i prostor za prezentaciju zakazao evroparlamentarac iz Bugarske Andrej Kovačev, koji je odranije u vezama sa Junajted grupom. Domaćin Kovačev obezbedio je ovom skupu skromnu salu, koja se u zgradi Evropskog parlamenta vodi kao soba A5F385. U kontekstu sprege Junajted grupe i BFMI nije zanemarljivo i to što će u predstavljanju ovog izveštaja i prigodnom panelu učestvovati i news direktor televizije N1 Igor Božić, a moderator će biti Piter Horoks koji je predstavljen kao bivši direktor BBC i aktuelni član Content Board britanskog Ofcom (Office of Communications). U najavi je, međutim, sakrivena krucijalna činjenica, a to je da Horoks istovremeno sedi na mestu člana Komiteta menadžera organizacije BFMI i na mestu savetnika Uredničkog kolegijuma televizije N1 koja je u vlasništvu Junajted grupe.