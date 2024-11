Zanimljivo je da je ovaj medijski veteran u najavi događaja predstavljen kao bivši direktor BBC i aktuelni član Content Board britanskog Ofcom (Office of Communications). Ono što se pokušalo sakriti je krucijalna činjenica koja obara njegovu navodno nezavisnu i nepristrasnu ekspertizu, a to je da on istovremeno sedi na mestu člana Komiteta menadžera organizacije BFMI i na mestu savetnika Uredničkog kolegijuma televizije N1 koja je u vlasništvu Junajted grupe.