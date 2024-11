Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić obraća se nakon Kolegijuma koji je održan u Skupštini Srbije.

- Želim jasno da osudim maltretiranje građana Srbije, da kažem da demokratija nije kada dvadesetak ili pedesetak ljudi blokira čitav bulevar, čime se blokira čitav grad. To nije demokratija, to je nasilje, siledžijstvo, to je maltretiranje građana i ništa drugo. To smo videli danas ponovo. Predstavnici građana, narodni poslanici moraju u ovom Domu da predstavljaju interese grupe građana koja ih je birala umesto toga, kao što ste videli njih dvadesetak, trideset izađe na ulicu i maltretira građane koji idu na posao, bolnicu. Ovakvo maltretiranje je za svaku osudu, molim da se takve stvari ne rade.Šta je smisao, šta je cilj toga osim haosa i destabilizacije Srbije? Nekog ste maltretirali, blokirali saobraćajnicu, zbog čega? Šta ćete dobiti time? Tri dana ste divljali pred Tužilaštvom, vršili nezabeležen pritisak, očigledno se Tužilaštvo uplašilo. Kada pogledate koliko su trajale takve istrage u najnaprednijim zemljama, trajale su mesecima. Prvi privedeni, ili prva privođenja usledila su mesecima nakon tragedije, a vi ovde pokazujete da je važno da se odgovori na zahteve ulice, na zahteva ljudi kojih zajedno u Novom Sadu i Beogradu nema dve stotine. Šta je dalje smisao? Neki su podneli ostavke, čak dva ministra, nikada pre takvu političku odgovornost nismo videli, najmanje od onih koji danas tu odgovornost traže, oni se nisu setili da podnesu ostavku, nisu se ponudili nikada. Koji su dalji nalozi za Tužilaštvo? Zbog čega maltretirate građane - rekla je Brnabić.

- Drugo, hvala Miroslavu Aleksiću i narodnim poslanicima opozicije što su jasno pokazali i danas, zakazali konferenciju, da kažu i da pokažu kakav je njihov morala i shvatanje odgovornosti. Ne da nikom od njih na pamet nije palo da snosi odgovornost za zloupotrebu potpisa, na pamet im nije palo. Niti da obrazloži građanima da su zluopotrebili najmanje dva potpisa. Oni zahtevaju da i ja ignorišem činjenicu da su ovde izašle dve poslanice da je potpis zloupotrebljen. Oni zahtevaju da ja zažmurim, šta ima veze. Mi da razgovaramo o predlogu bilo koje inicijativa za koju svi mi i svi građani znaju da sadrži zloupotrebu, falsifikovane, deponovane potpise, nepitajući ih da li da koristite njihov potpis ili ne. Moja poruka je da dok sam ja predsednica NArodne Skupštine to se desiti neće, ne povodom ove inicijative, nego bilo koje. To je moja politička filozofija, očigledno je njihova da je uredu da se u narodnoj skuštini glasa iz Bodruma, Soluna kao nekada što su glasali i kad bude zloupotrebe potpisa kažu "šta ima veze". Ako je njima zloupotreba u redu, meni nije. To se neće desiti, mislim da bi to bilo gaženje dostojanstva narodne skupštine. Rekla sam na Kolegijumu, molim vas da stavite potpise ljudi koje ste pitali i da li žele da dozvole upotrebu njihovog deponovanog potpisa. ALi to što su falsifikovali to ne važi, nije bitno, ali meni je bitno, ja takvu inicijativu neću staviti na dnevni red sednice.

Takođe, možete da razumete, kakav je to politički rijaliti, razumete kada se razgovara o poverenju Vlade, u normlanim zemljama u normalnom parlamentu, sa normalnom opozicijom kada se negde lomi. Oni za to ni kvorum nemaju. Ovo je takva diktatura, da opozicija očekuje da većina obezbedi kvorum, a da bi oni razgovarali o nepovrenju Vladi. Da bi njima dali priliku da pričaju šta žele, da govore o povrenju Vlade. Razumete koliko je to neozbiljno. Da ljudi pomisle da je to nestabilnost, da će da padne Vlada, da nismo sigurni za finansiranje, to je tako u drugim vladama i još sam ja diktator i nedemokrata jer neću da im prihvatim inicijativu jer neću da prihvatim zloupotrebu potpisa.

- Što se tiče odgovornosti, mi smo odgovornost pokazali. Kakva je njihova odgovornost pokazali su i oni time što niko od njih ne poziva na odgovornost tu poslaničku grupu koja je zloupotrebila makar dva deponovana potpisa poslanica. Šefu te poslaničke grupe, predsednici, napamet ne pada ni da obrazloži ni da kaže da se izvinjava da je to diskvalifikuje da vodi poslaničliu grupu, da budem narodni poslanik, pa podnosim ostavku jer sam zloupotrebila potpisa - e takva je njihova odgovornost. Kakva je bila nekada, takva je i danas.

- Da informišem ljude šta smo do sada uradili o primeni ODIHR preporuka, predsedavajući radne grupe za unapređenje izbornog procesa Nemanja Nenadić, oni predsedavaju radnom grupom, toliko o tome koliko je ovo autokratija. Predsedavajući se u dva navrata obraćao ODIHR sa pozivom da se i oni uključe u rad radne grupe. Prilikom prvog obraćanja, poslat je nacrt izmena i zakona o jedinstvenom biračkom spisku, kao što je opozicija predložila, formiranje komisije za nadzor uvid i reviziju biračkog spiska, poslala je takođe radna grupa ODIHR nacrt izmena zakona o sprečavanju korupcije, a onda je dodatno CRTA radnoj grupi dostavila revidiran predlog o biračkom spisku. I jedan i drugi i treći nacrt su kod ODIHR. Odogovrili su 5. novembra da žele da se uključe u rad radne grupe i taj odgovor je dostavljen svim poslaničkim grupama 12. novembra. Na osnovu toga mi sad aočekujemo da se poslaničke grupe SSP i Srce vrate u radnu grupu jer to je bio zahtev i njihov koji smo prihvatili. ODIHR je 19. novembra dostavio komentare na dva nacrta za najavom da će dostaviti naredne nedelje i nacrt o biračkom spisku. Imamo potvrdu da će se uključiti u rad radne grupe. Radimo i trudimo se uprkos različitim teškoćama u radu Kolegijuma, postoje poslanici koji ne razumeju osnovne postulate demokratije i slobode govora.

Pitanja novinara Čemu haos na ulicama?

- Da li sve ovo što viđamo ovih dana, sprečavanje građana na svoja prava, blokade saobraćajnica, blokade tužilaštva, da li sve to ima bilo kakve veze sa poginulima u tragediji ili saosećanjem? Nema, garantujem da su oni to zaboravili. Ima veze sa destabilizacijom Srbije ,sa pokušajima destabilizacije. Videli smo to u maju, junu, tražili su izbore i dobili, i to je pokazatelj odgovornosti. Da li smo mi dobili smanjenje tenzija? Nismo, šta god da uradite nastaviće da rade isto. Moramo da se pomirimo sa tim da su oni ekstremisti. Navedite jednu zemlju gde možete da vidi ovako nešto posle tragedije. Kada je bilo ubistvo na univerzitetu u Pragu da li je bilo protesta, ne svi su bili ujedinjeni. Što su blokade na Brankovom mostu, 30 ljudi blokira most, blokada Rektorata, Savskog mosta, najava štrajka Univerziteta, kakve sve to veze ima sa tragedijom? Nema, ovo je dobro osmišljena i dobro koordinisana akcija. Hvala ljudima koji su pristojni, nenasilni, koji žele stabilnu Srbiju. Ovi je pritisak sa ulice koji je urodio plodom u Tužilaštvu. Verujem da će postojati dovoljon ljudi sa kredibilitetom i integritetom da sude po pravu i dokazima, a ne da podlegnu priticima rulje i pozivu na linč. Danas mi je Borko Stefanović rekao da ukoliko ne uputim izvinjenje da će oni mene prestati da zovu predsednicom Narodne skupštine već gospođo osumnjičena Brnabić. VIdite da oni mogu i imaju kapacitet da kažu ko je osumnjičen, a ko nije. Znam da će na kraju istina i pravda pobediti, koliko god da treba vremena. I ja ću nastaviti da insistiram da odgovaraju svi oni koji su krivi i da se ustanovi šta sedesilo, a ne da linčujemo ljude.

- Što se tiče njihovih ostavki, da li vam se učinilo da oni raspravljaju o tome ili da im je krivo, da se osećaju odgovorni za to što su ovde izašle dve narodne poslanice i rekle da nisu dale saglasnost da se koriste potpisi. Moja politička, ljudska, moralna filozofija je moralna ja neću da zažmurim na takve stvari. Evo nek pokažu kakva je njihova odogovrnost. Ne mogu da podnesu ostavku na mesto narodnog poslanika iako je čitava zemlja čula da su zloupotrebili dva potpisa poslanika u grupi koja ima 12. Niko da kaže evo ja nisam narodni poslanik, to je moja odgovornost. Eto, takvi pričaju o odgovornosti

- Što se tiče kvoruma, ne zavisi samo od mene. Da li je normalno da pričamo o poverenju Vlade a da za tu raspravu vi kao opozicija nemate kvorum, u kojoj to zemlji ima. Da su nas glasači birali da budemo na usluzi opoziciji. Dok sačekamo to, da pitam, šta mislite da li je normalno da ljudi koji ni kvorum nemaju za to pričaju da treba da raspravljamo o poverenju Vlade?

