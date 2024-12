- Da bih uzvratio uslugu morao sam da održim jedno predavanje na Fakultetu za međunarodne odnose. Učionica je bila prilično puna, a mnogi su krneuli sa provokacijom. Pitali su studente da li im se čini malo čudno što je Kosovo kod nas, gde su oni odgovorili da je Kosovo Srbija. U roku od pet minuta krenuo je da se prolama aplauz. To je vrsta nečega što priprada srpskom karakteru, taj kosovski zavet je potpuno deo nas. To je nešto zbog čega je Kosovo za nas značajno.

- Osećaj da je Kosovo svetinja, oni su to znali, svojim vaspitanjem i svojim odrastanjem. Dolaskom na Kosovo i Metohiju i Pećku Patrijaršiju, ja sam saznao da Bog postoji. Albanci kao veštačka tvorevina prigrabili su to i sada se pravi da monolitna nacija koja je mlada i ne može da ima neku širinu. Imamo pojavu da albanske porodice masovno prelaze u katolicizam.

- Uspomene i zavičaj ne može niko nikad da vam uzme, to je sve u nama. To sam u pesmi koja se zove "Izbeglički san" opisao i mislim da će me razumeti svako ko sanja zavičaj. Dole je sve naše i kada svi odemo biće sve naše dole. Kosovo je u genu svakog Srbina. Nebeskoj Srbiji je početak na Kosovu i Metohiji. Da nismo gledali u to dobro i plemenito u nama, mi ne bi prošli ove ambise u poslednjih 30 godina.