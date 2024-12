- Ja sam bio njegov šef kabineta od 1997. godine, kada je bio gradonačelnik, pa do 2001. On nas je on praktično sve od sebe poslao na razne zadatke. Mene je poslao u grad, ja sam se bavio razvojem grada, a mene je nasledio Nemanja Kolesar. Međutim, bio sam u svakodnevnom kontaktu sa Zoranom. On je bio strašno zainteresovan, smatrao je da je Beograd ključ razvoja cele zemlje, da odatle ide sve, i što se promeni u gradu, promeniće se i u Srbiji. I onda smo stalno bili u komunikaciji. Ja sam dolazio kod njega, dolazio sam kod njega kući, viđali smo se i tog dana sam zvao ujutru njegovu sekretaricu Biljanu jer sam se vratio sa nekog sajma iz Francuske, gde se Beograd predstavljao i pitao da ga vidim, a ona mi je rekla da ga boli noga i da neće doći u Vladu. Pošto sam znao da ima problem sa Ahilovom petom, ja sam računao da ću ga videti sutra ili prekosutra - prisetio se Nikolić.