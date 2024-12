"Tzv Kosovo je uputilo zahtev da iz statusa "druga delegacija", što ne postoji u Poslovniku Parlamentarne skupstine Saveta Evrope, pređu u status "specijalni gost", što jeste Poslovnička kategorija. Procedura je takva da je njihov zahtev pročitan na Birou u Luksemburgu i prosleđen nama na Politički komitet koji je danas trebao da da mišljenje i da prosledi isto Birou. Ukoliko se to usvoji, oni ne bi dobili dodatna prava ali bi to bilo korišćeno u Kurtijevoj predizbornoj kampanji i smatramo da bi to bila vrsta nagrade za njih a nisu ništa ispunili iz izveštaja Dore Bakojanis, posebno deo koji se odnosi na ZSO, što je obaveza iz Briselskog sporatuma, te da postoji uznapredovani teror nad srpskim stanovnistom na KiM od Kurtijevog režima. To su i bili neki od naših argumenata, te je naša diplomatska aktivnost, uz punu podršku predsednika Aleksandra Vučića, ovaj put urodila plodom i ovo se nije našlo na dnevnom redu današnjeg sastanka, te je odloženo za januarsko zasedanje Parlamentarne skupstine SE", navela je Pantić Pilja za Kurir.