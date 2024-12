On je u razgovoru za Kurir pomenuo i svog kolegu.

"Ova inicijativa je "zvanično" pokrenuta od strane prof. dr Dalibora Petrovića, sociologa koji je član MASA i drugih organizacija, koji je tražio vanredno izjašnjavanje. Novi dekan prof. dr Milorad Kilibarda stavio je to vanredno na dnevni red nakon što su mu prišli neki mladi ljudi pre sednice nastavno-naučnog veća, za koje ne možemo sigurno da garantujemo da su studenti Saobraćajnog fakulteta. Prof. dr Kilibarda mi je rekao da su pritisci prof. dr Petrovića, da se podrška stavi na dnevni red, trajala danima, a da je on prelomio pošto mu je prišla grupa mladih ljudi, za koje kaže da nisu sa našeg fakulteta, pred sednicu nastavno-naučnog veća, i zapretili da će, ako ne stavi temu podrške na dnevni red, biti suočen sa najstrašnijom medijskom kampanjom u medijima, koje su mu rekli, oni kontrolišu, kao i da, kada"njihovi" dođu na vlast, njegova podrška neće biti zaboravljena ", navodi profesor Saobraćajnog fakulteta.

On potom navodi:

Povodom ovih navoda, redakcija Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa profesorom koga pominje sagovornik Kurira da je tražio vanredno izjašnjavanje o podršci studentima, ali se on na broj telefona poznat redakciji nije javljao do zaključenja ovog teksta.



Dekanu Saobraćajnog fakulteta prof. dr Miloradu Kilibardi poslali smo pitanje u vezi s navodima njegovog kolege putem imejla, kako je i tražio, ali ni njegov odgovor do zaključenja ovog teksta nismo dobili.