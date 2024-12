Politički analitičar Srđan Graovac, komentarišući nastavak blokada i protesta, navodi da je jasno da iza svega stoji politika.

"Svi zahtevi koji su postavljeni suštinski nisu bitni, njima je bitan samo jedan zahtev, koji nekad bojažljivo ističu, a to je da se opoziciji obezbedi da preuzme vlast bez izbora. To je jedino što opozicija želi i zbog toga će i nastaviti proteste i pokušavati da destabilizuje situaciju u Srbiji, pokušavati da stvori tenzije ne bi li sebi obezbedili okolnosti u kojima bi pokušali da se domognu vlasti. To je jedino što ih interesuje, a da li će ih na vlast dovesti stranci ili će doći putem nekih nasilnih akcija, to je za njih manje bitno", kazao je za Kurir Graovac.