BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas, na poziv premijera Miloša Vučevića, prisustvuje sednici Vlade Srbije koja se održava u 13 časova u Palati Srbija.

- Za današnji dnevni red predlažem samo jednu tačku, aktuelna situacija u državi i na KiM, rekao je Vučević koji je zamolio predsednika da informiše ministre o svom sutrašenjem putu u Brisel.

Potom se obratio predsednik Republike.

Obaveštajna saznanja o Kurtijevim namerama prema Srbima na KiM

- Na KiM naš narod vodi tešku borbu za opstanak i očuvanje političkog legitimiteta, i ono što mogu da vam kažem iz svojih kontakata i obaveštajnih agencija jeste da će na KiM Kurtijev režim proglasiti Srbe krivim bez materijalnih dokaza s jasnim političkim ciljem, a smisao je da pokušaju na svaki način da zabrane Srpskoj listi učešće na izborima, rekao je Vučić napominjući da se sve to dešava u poslednjim danima odnosno danima odlaska aktuelne američke administracije.

On je kazao da je dobro što sutra ide u Brisel da kaže istinu o onome što se dešava na Kosmetu.

- To je i najvažniji razlog zbog kojeg putujem u Brisel, gde ću ljudima u Evropi pokušati da ukažem na ono što se stvarno zbiva na KiM, iako oni to uglavnom znaju.

Kad je reč o pristupu evropskoj agendi i evropskim normativima, dodao je da će nam "oni konačno otvoriti klaster krajem januara ili u prvim danima februara".

- Što se klastera tiče, EU će ga konačno otvoriti krajem januara ili u prvoj nedelji februara. Ne znam da li je to preokret. Važna je stvar, mnogo toga moramo da uradimo i u mnogo sfera društvenog života da napredujemo. Mi smo doneli odluke da svoju zemlju reformišemo i da to što stoji u agendi EU, bude urađeno do 2026. godine.

O američkim sankcijama NIS-u

- Ne znam da li je to preokret i ne mogu narodu da govorim da li su to stvari važnije nego što jesu ali neću ni da potcenjujem zato bih voleo da vlada formira tim za sankcije koje će Amerikanci da uvedu NIS-u, kazao je Vučić dodajući da to treba da bude širi tim a na njegovom čelu treba da bude, kako je rekao, Miloš (Vučević).

- Mi sebi ne možemo da dozvolimo da ostanemo bez nafte ili da trošimo svoje rezerve, dodao je i naglasio da ne sme da bude ostavljeno (Dušanu) Bajatoviću da sam pregovara pa da se ne zna ni koliko ni o čemu nego da se napravi tim za pregovore s Gaspromom, a ne da uvek dođe 100 ili 200 miliona koje vlada mora da plati.

- Treba napravite širi tim za sankcije NIS-u, ne samo od članova vlade, da se pripremimo za nešto što će biti ogroman izazov. Mi sebi ne možemo da dopustimo da ostanemo bez nafte", rekao je Vučić i dodao da mu je jasno zašto se ovakvi potezi pokreću, ali da se mora brinuti o Srbiji. Rekao je da Vlada treba da formira i tim za pregovore sa Gaspromom o nabavci gasa u naredne tri godine, a u kojem treba da bude više ljudi iz oblasti finansija. "Napravite jedan širokopojasni pristup. Posebno imajući u vidu činjenicu da ćemo (narednih godina) da trošimo još više gasa", rekao je Vučić. Zamolio je članove Vlade da nastoje da u što kraćem roku bude završen što veći broj infrastrukturnih projekata.

- Mi sebi ne možemo da dopustimo da ostanemo bez nafte ili da trošimo rezerve. Kao mala zemlja, moramo da brinemo o sebi, našim građanima i kompanijama, rekao je zaključivši temu o NIS-u i sankcijama.

O listama čekanja za kataraktu, skener, magnet i pomagala

Predsednik je potom govorio šta sve treba da bude dovršeno i otvoreno kad je reč o putnim pravcima a onda se obratio i ministru zdravlja dr Zlatiboru Lončaru da spremi sve podatke kako bi se videlo koliko je urađeno na temu lista čekanja za kataraktu, skener, magnet i ortopedska pomagala jer, kako je rekao, državu sve to košta.

O protestima i izvođenju dece iz škola na ulice: Meni je skandalozno da svi ćutite, a studenti neka rade šta hoće

- Meni je skandalozno da svi ćutite kao zaliveni na izvođenje naše dece iz škola, na pozorište Dadov, a ako ne znate pravilnik, ja ću vam pročitati a moje pitanje za vas jeste šta direktori rade, čime se bave, sportom, muzikom... Ili ste se uplašili svoje senke pa ne smete da kažete da je zabranjeno da se maloletna deca bave politkom, studenti mogu da rade šta hoće, punoletni su... Jel neko odgovarao dosad što je zloupotrebio prava i uveo politiku među decu, rekao je oštro govoreći ministrima.

Kad je reč o studentima, on je rekao da je vrlo zadovoljan što su svi studentski zahtevi ispunjeni pa nabrojao šta je sve urađeno kad je reč o poboljšanju uslova rada i života akademaca - rekordan broj studenata na budžetu, duplirane stipendije za studente i doktorande, plaćeni odlazak na mastere, digitalizacija, studentske kartice...

- Sva 4 studentska zahteva su ispunjena i sad znamo o čemu se radi, a moj predlog je da ništa ne radite, pustite studente da blokiraju svoje fakultete, a ako su ih pustili profesori i dekani što vi da se mešate ali nemojte slučajno ništa da radite nego ih pustite da rade šta hoće a vi radite sve svoje drugo... Punu slobodu imaju, nikada nećemo da dirnemo u autonomiju univerziteta, a policija neće reagovati osim ako ne dođe do grublje povrede bezbednosti... Neka rade šta hoće, dokle hoće, meni je samo žao studenata koji hoće da uče a pašće godinu jer ako se ovo nastavi još, svi padaju godinu... pašće godinu, kazao je Vučić.

- Nemojte da zaboravite da ljudi cene one koji su u ringu i bore se za svoje stavove. Za mene je neshvatljivo da cela Vlada ćuti oko izvođenja maloletne dece iz škola, poručio je ministrima.

Dva glavna zadatka za vladu i ministre

Vučić je rekao da su pred ministrima dva glavna zadatka - borba za investicije i azijska tržišta - Kina, Koreja, Japan. Dodao je i da Vučević treba češće da drži sastanke o BDP a ministru turizma je rekao: "Huseine, vidim da ide dobro".

Resor odbrane: "Svi hoće da budu Rambo, a kad im uzmeš telefon, oni se skinu"

Vučić je na temu resora odbrane rekao da su primanja visoka, dobra, kao i da ima mesta u specijalnim jedinicama pa da se nastavi da se radi na primanju novih vojnika.

- Svi hoće da budu Rambo a kad im uzmeš telefon od 9 uveče do 6 ujutru oni se "skinu"... Svi su razmaženi, kazao je Vučić dodavši da živimo u takvim vremenima.

O rekonstrukciji vlade: "Smanjite putovanja na egzotične destinacije"

Vučić je ministrima poručio a Vučeviću naglasio da obrati pažnju da ministri smanje putovanja na egzotične destinacije jer zaboravljaju da je on prijatelj sa šefovima vlada ili država tih zemalja.

- Radite svoj posao i posvetite se poslu, samo to, pustite političke partije, pustite studente, u to se ne mešajte, a to što nam decu izvode iz škola e u to treba da se mešate, kazao je Vučić dodavši da će imati dovoljno dana za Novu godinu i Božić da se odmore.

- Nadam se da ste me čuli, voleo bih da ste bili hrabriji a studentima se ne mešajte... Vučeviću, da se spremaš za rekonstrukciju vlade od marta do maja, sutra i preksutra sam u Briselu, slava mi je u četvrtak, ili ako imate neku ideju da mi kažete za Brisel..., kazao je Vučić ministrima pomenuvši da za mnoge koalicione partnere čuje da postoje tek kad treba neka fina pozicija ili apanaža.

"Skandalozno je šta rade u lokalnim samoupravama"

Vučić se dotakao i nemara u pojedinim lokalnim samoupravama od kojih su mnoge bez para i samo čekaju kad će da traže od države a da nikad ne vrate. On je pomenuo opštine poput Novog Pazara, Tutina... pa rekao da se u pojedinim zapošljavaju čitave porodice zarad glasova a posle nemaju para. On je kazao da je to skandalozno i da treba da nauče kako da upravljaju finansijama jer su neke u veoma lošem finansijskom stanju. Dodao je i da je obezbeđeno 25 miliona evra za lokalne samouprave.

Ponovio je ministrima "samo hrabro i da se posvete svojim poslovima" i dodao da neće biti nikakvih obojenih revolucija i nikakvih nasilnih upada u institucije vlasti.

U subotu i nedelju o stanovima za mlade

- U subotu ili nedelju izaći ćemo s konačnim merama kako će sve to izgledati za stanove za mlade, a posle Božića biće sve spremno za Skupštinu. Kad se to završi u Skupštini, od 1. marta možemo da krenemo s kompletnim merama, meni je važno da to bude za ljude od 20 do 35 godina, a možda produžimo i do 40. godine jer ima ljudi sa 36 i više koji još žive kod roditelja, kazao je Vučić naglasivši da je od svega što je pomenuo u svom nedavnom obraćanju jedino to izazvalo najveću i ogromnu pažnju među običnim ljudima i da za ove mere države vlada veliko interesovanje koje se ne smanjuje.

- Za stan od 100.000€, učešće 1.000, manje nego jedan telefon, pojasnio je on.

Na prozivke neukih kako će to banke da izvedu, Vučić je rekao da to banke neće da košta ništa nego će da košta državu i da banke neće biti na gubitku.

Pritisci od spolja

Što se tiče pritisaka, pre svega organizovanih spolja, vi gledajte svoj posao i njemu se posvetite, a oni neka rade svoj posao do trenutka dok ne počine nasilje. Kad počine nasilje, onda se zna kako država odgovara.