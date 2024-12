Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u javnosti se predstavlja kao neko ko se bori protiv agresije, a ustvari je on taj koji ima karatker nasilnika i istoriju nasilničkog ponašanja.

Pretukao ženu i tasta pred detetom

Đilasa je bivša supruga optužila da ju je 7. decembra 2014. godine maltretirao i fizički zlostavljao, i nju i njene roditelje Ružicu i Slobodana Pelevića, i to pred trogodišnjom ćerkom Anom.

"Oko 21 sat, kad je vratio ćerkicu kući, ja sam rekla Draganu da mi više ne preti kako će mi oduzeti decu. Dragan je nasrnuo na moju majku, mene je zgrabio za ruke i pribio uza zid, a mog oca oborio i pesnicom mu zadao udarac u predelu glave, i to sve pred našom ćerkom Anom. Psihički me je maltretirao, to jest vršio torturu nada mnom dok sam bila trudna, dete je rođeno prevremeno i sa srčanom manom, ima ozbiljnu aritmiju. Pre mesec dana mi je pretio tako što mi je rekao: "Odrubiću ti glavu".", navela je, između ostalog tada u policijskoj prijavi njegova bivša supruga.