"Mogu vam reći da, otkako su Rusi kupili NIS, postojala je velika zabrinutost oko toga, jer je to jedina rafinerija u Srbiji i otkada se nalazi u ruskom većinskom vlasništvu, brinulo je mnoge ljude godinama. Ta zabrinutost je još veća zbog činjenice da Rusija nastavlja da sprovodi varvarski rat protiv Ukrajine. Nema druge reči kojom bi se to opisalo osim varvarski u smislu toga da je ovo 21. vek, a to i dalje traje", rekao je Hil.