"Ti ljudi su opoziciono orijentisani i uvek sam bio spreman da čujem kako misle i šta smatraju da je važno da se učini za našu zemlju. Verujem da mnogo veći broj ljudi misli drugačije. Zato moramo da slušamo jedni druge, da to bude neka vrsta vrednosti koju ćemo da pokažemo u budućnosti. V ažno je da u ovom trenutku nastavimo da radimo zajedno, da sve naše razlike ne ostavljamo po strani, ali da pokušamo da razumemo da su nam mir i stabilnost u zemlji od izuzetnog značaja", poručio je, između ostalog, predsednik Vučić osvrćući se na protest koji je održan u nedelju u Beogradu", poručio je, između ostalog, predsednik Srbije.

Da li je druga strana spremna na to?

"Zato vidim veliku potrebu da se smiruje situacija i da se razgovara, a stvorena je takva atmosfera u opozicionim redovima da ne sme niko ni da sedne s predstavnicima vlasti da ne bi bio kompromitovan. A to je jako loše, jer svi treba da daju podršku smirivanju strasti i razgovorima, a opozicija je stvorila začarani krug. Traže stvari koje nisu realne, iako je vlast ispunila neke stvari. No, opozicija baš tu vidi šansu za pad Vlade. Jasno je da svi oni imaju neku svoju logiku i svoje ciljeve", istakao je Radun.

On dodaje da su protesti možda počeli kao studentski protest i protest poljoprivrednika, ali tu se pridružila opozicija, iako nije bila u prvom planu.

"Ne treba da se doliva ulje na vatru, ne trebaju nam neki novi sukobi, šta više, to bi bila katastrofa. Ali opozicija koristi nezadovoljstvo dela građana kako bi sproveli svoje ciljeve, ali i produbili nezadovoljstvo", smatra on.

"Treba pak ukazati da je taj njihov zahtev za odlazak Vučića kucanje na otvorena vrata. On je odavno sam ponudio ostavku, odnosno savetodavni referendum na kojem bi građani dali svoj glas za njegov odlazak s vlasti ili protiv toga. No, to očito nije suštinski cilj demonstranata. Cilj im je da pokušaju da promene politiku Srbije mimo izbora i mimo toga da se pitaju svi građani Srbije", kaže Vuletić.