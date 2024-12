"Gde sam bio kad sam išao kod Dodika pre godinu dana? Bio sam na obeležavanju oslobođenja Jajca, bilo je prekrasno, a onda sam se zaputio tamo gde idu Plenković i Čović, zato što je to čovek s kojim se razgovara. Razgovara se i sa Vučićem, međutim Srbija se sama mora odrediti. Srbija nam je sused, jako važan trgovinski partner, mi imamo robni izvoz samo u tri države dominantno Slovenija, BiH i Srbija. Ako će da sarađuju, rešenje može da se nađe", kazao je Milanović.

"Hrvatska ima priliku da postane lider kod pregovora oko ulaska BiH ili Srbije u EU. To treba iskoristiti, razgovarati, rešavati probleme. Kad pitate Srbe, oni ne žele u EU. Čim bi mi mogli uceniti, ne znam, ničim", kazao je on.

"Otvaranje arhiva JNA, vukovarska bolnica, gde leže kosti hrvatskih ljudi. Zbog sebe i zbog budućnosti moramo učiniti sve da do tih podataka dođemo. Što se tiče Milanovića i Dodika, on je pod američkim sankcijama", kazao je on.