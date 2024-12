- Prvi put otkad koristim društvene mreže, obratiću se na ovaj način, sa željom da odgovorim na sva nagađanja, provokacije i uvrede koje dobijam - započeo je on i nastavio:

- Ja, Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta, bivši košarkaš, otac, suprug, sin, patriota, jasno i bez dileme, podržavam politiku Aleksandra Vučića i njegovu borbu za Srbiju. Zbog patriotizma, upornosti i nadljudskih napora koje ulaže u borbi za interese Srbije. Podržavao sam tu i takvu politiku i pre ulaska u SNS, što znaju moja porodica i moji prijatelji. 2012. godine, dok sam igrao za grčki Olimpijakos nosio sam majicu na kojoj je pisalo ”Nema predaje” kojom sam apelovao da je Kosovo Srbija i da će to zauvek biti! Zbog toga sam bio novčano kažnjen, trpeo uvrede i kritike, ali to me je samo ojačalo, jer čvrsto verujem, branim i volim svoju zemlju.