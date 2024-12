Za okončanje krvoprolića u Ukrajini potreban je racionalni pristup , a sa izabranim predsednikom SAD Donaldom Trampom mir je bliži, ukoliko ne dođe do eskalacije pre nego što on stupi na dužnost, izjavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za nemački Handelsblat.

"Naš udeo u svetskoj privredi je iz godine u godinu sve manji. Sa druge strane, Azija je sve jača, kao i Afrika. Želimo li da gledamo kako će naš udeo u globalnoj privredi za 10 do 15 godina biti prepolovljen na nivo ispod 10 odsto?", upitao je Vučić.

"Što se to ranije bude desilo - to ćemo se brže oporaviti", podvukao je Vučić.

Pojasnio je to na primeru Nemačke, navodeći da je ta zemlja svoju privredu učinila konkuretnom - zahvaljujući jeftinom gasu iz Rusije, ali da sada „preorijentisanje“ ne ide tako brzo.

"I kroz taj gasovod će teći gas iz Rusije ka Evropi. Ne zaboravite moje reči. Godinu dana do pokretanja Severnog toka", podvukao je predsednik Srbije.

100 VELIKIH STVARI KOJE JE VUČIĆ URADIO, A KOJE SMO ZABORAVILI: Od gotovo duplo većeg BDP, otvaranja ogromnog broja fabrika, do jačanja vojske (VIDEO)

Politika 100 VELIKIH STVARI KOJE JE VUČIĆ URADIO, A KOJE SMO ZABORAVILI: Od gotovo duplo većeg BDP, otvaranja ogromnog broja fabrika, do jačanja vojske (VIDEO)

"On je veoma smiren, skroman i neustrašiv karakter. Si mi je rekao: ’ Aleksandre, ništa se neće pomeriti do januara. Nakon toga mogu početi pregovori’. Mislio je na početak mandata novog predsednika SAD. Otuda i moja nada da će od tada biti razgovora o miru", rekao je Vučić.

Kada je reč o tome da li bi Kina bila spremna da iskreno posreduje, pošto je do sada bila čvrsto na strani Rusije, a s obzirom da eksperti polaze od toga da Peking ima značajnu ulogu u funkcionisanju ruske ratne mašinerije, Vučić je preneo da nakon razgovora sa Sijem polazi od toga da će Kina posredovati.

"Bio bi to dobar znak, pošto Kina može da izvrši veći uticaj na Moskvu. Samo sam zabrinut, da bi nešto loše moglo da se dogodi pre nego što dođe do primirja", priznao je Vučić.

"BRINE ME MOGUĆE UVOĐENJE SANKCIJA NIS-U" Predsednik Vučić: Imam potvrdu da će biti oko 1. januara, čeka se trenutak i šta će taj dokument da sadrži

Politika "BRINE ME MOGUĆE UVOĐENJE SANKCIJA NIS-U" Predsednik Vučić: Imam potvrdu da će biti oko 1. januara, čeka se trenutak i šta će taj dokument da sadrži

"DOLAZI DO FORMIRANJA POKRETA NA ČIJEM ČELU NEĆU BITI, TA IDEJA JE SAZRELA" Vučić: Od 15. marta će ljudi moći da se učlanjuju

Politika "DOLAZI DO FORMIRANJA POKRETA NA ČIJEM ČELU NEĆU BITI, TA IDEJA JE SAZRELA" Vučić: Od 15. marta će ljudi moći da se učlanjuju

"Ko misli da Putin ne bi upotrebio moćno naoružanje - taj se vara", uveren je on.

"To bi bilo veoma važno i za Evropu i za Nemačku, koja nije zainteresovana da bude uvučena u rat. Ni mi u Srbiji to ne želimo“, poručio je Vučić.

Na konstataciju da je rat započela Rusija i da Moskva ne pokazuje nikakav interes da ga okonča, Vučić je kazao da je to vidljivo i da „neko drugi mora sada da ispregovara mir“.

"Tramp neće tako snažno finansijski podržavati Ukrajinu kao dosadašnja vlada. On je, uz to, obećao da će stvoriti mir i učiniće sve da tu najavu ispuni, ako rat pre toga ne bude eskalirao“, kazao je Vučić.

"SAD i Kina profitiraju. Jedan jača svoju poziciju na tržištu energenata i Kina je sada jasno videla kako svaka pojedinačno zapadna zemlja reaguje na agresiju", naglasio je on.

"To partnerstvo je od velike strateške važnosti za obe strane. Nemačka će biti jedina zemlja kojoj ćemo direktno isporučivati litijum. Srbija će se time pozicionirati kao stub nemačke automobilske industrije, kojoj je potreban materijal za proizvodnju baterija za električne automobile. Do sada je Evropa zavisila od uvoza iz Kine, Australije i Južne Amerike. To želimo da prekinemo", rekao je predsednik Vučić.