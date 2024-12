"Koliko god da sam govorio, ljudima iz vlasti na jedno uho uđe, na drugo izađe. Do 31. marta građani Srbije videće najžešću borbu protiv korupcije u poslednje 24 godine. Biće posebni mehanizmi. Odnosi se na ljude s vlasti i one koji s njima sarađuju", istakao je Vučić za RTS.

"Neko kaže "Vučić je vlasnik voza Beograd - Novi Sad", a i to smo čuli. Sve što kažu, mora da se proveri. Jesam li vlasnik toga ili nisam, jeste li moj brat... Tu će biti mnogo ljudi iz vrha lokalne i regionalne vlasti", istakao je i ukazao i da je kod protesta studenata dobro što je pokrenuto pitanje korupcije, te da će, ako je bilo ko bio korumpiran, odgovarati.

Politički analitičar Srđan Graovac za Kurir ocenjuje da je predsednik Vučić očito svestan toga koliko je mnogo učinio kada je u pitanju ekonomska sudbina Srbije, te da ne želi da dozvoli da neki neodgovorni pojedinci to upropaste.

"On je svestan koliko se situacija popravila kada je u pitanju životni standard građana, koliko su veće plate, koliko je veći nivo zaposlenosti, koliko je urađeno na svim poljima na poboljšanju života građana i jasno da ne želi da dozvoli da pitanje korupcije neodgovornih pojedinaca bude nešto što će baciti u senku sav taj uspešan rad i gurnuti u drugi plan sve te izvanredne rezultate. Činjenica je da ljudi percipiraju korupciju kao jedan od ključnih problema u društvu, a Vučić je pak odlučan da jača intenzitet borbe protiv korupcije jer neodgovorni pojedinci, koji su se opredelili da nelegalno stiču korist na račun države, moraju biti procesuirani. Time će predsednik poslati jasnu poruku javnosti da tako nešto država neće tolerisati, već da će se protiv toga odlučno boriti ", naglasio je Graovac.

"Uspešna borba protiv korupcije stvorila bi povoljniji ambijent za privlačenje investicija. Investitori, bilo domaći ili strani, traže sigurno i stabilno poslovno okruženje, a smanjenje korupcije i pravovremena i efektivna borba protiv nje mogli bi dodatno podići poverenje u ekonomiju Srbije. Time što će se korupcija iskoreniti, Srbija će se pozicionirati kao zemlja koja je spremna da pruži bolje uslove za razvoj poslovanja, što bi moglo dovesti do povećanog priliva stranih investicija, ali i do unapređenja domaće privrede", istakao je on.