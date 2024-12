"Ukoliko do ovog sastanka ne dođe u skorije vreme, Javno tužilaštvo će u svakom slučaju nakon završetka istrage i podizanja optužnice učiniti dostupnim javnosti sve informacije i dokaze kojima raspolaže VJT u Novom Sadu u predmetu pada nadstrešnice, a koji su zbog prirode krivičnog postupka i rada javnog tužilaštva potpuniji i sadržajniji od pojedinačnih informacija kojima raspolažu drugi državni organi, institucije i preduzeća" , naveli su iz Vrhovnog javnog tužilaštva.

ZAŠTO TO RADITE?! PROZVALI EVROPSKE LIDERE ZATO ŠTO PODRŽAVAJU SRBIJU NA PUTU KA EU! Obraćanje medijskih udruženja upereno protiv interesa građana

"Njima nije cilj razgovor. Oni imaju "istinu" koju saopštavaju i ne žele uopšte da o njoj razgovaraju. I to im je instrukcija, da ispune političku agendu i oni to i rade. A za to imaju veliku podršku političke elite koja kao šansu vidi institucionalni haos i blokade saobraćaja. Naime, nije im cilj ni razgovor s tužiocem ni pravda povodom tragedije, već da otvore vrata opoziciji, što se i vidi iz zahteva koji su čisto politički: prelazna vlada i izbori. Oni su samo u funkciji političkog plana", kaže Stanković za Kurir i dodaje da je aktivizam studenata obojen mladalačkom željom za buntom.