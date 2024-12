- Ja i dalje se još ponašam da su one tu, ne želim da to prihvatim. To je nešto što nijedna majka, nijedna osoba ne treba da proživi. Kuća je toliko prazna... Ja sam odmah rekla da sam taj dan umrla sa svojom decom, ovo ostalo je samo preživljavanje. Jako sam ponosna na svoju decu, iako su bile tako male, toliko su bile zrele, i uvek sam ih učila da paze jedna na drugu, i poslednjih dana su se lepo igrale, da se nijednom nisu posvađale. Inače je bilo Tina je meni ovo, Sara je meni ono, ali ako je bio neko treći, onda to... Bile su jedna uz drugu - izjavila je majka, Danijela Karanović.