"Ogromna tragedija zadesila je Novi Sad i celu Srbiju, da ne govorim o porodicama žrtava i kako oni žive posle 1. novembra. Ja sam došao odmah na to strašno mesto, dok su spasioci izvlačili žrtve i povređene, i pamtiću te scene dok sam živ.Kao narod, i kao ljudi koji vode računa jedni o drugima, imamo samo jedan način da nastavimo da živimo posle ovako velike tragedije. A to je da do kraja, do najsitnijeg detalja, utvrdimo šta se desilo, kako je tragedija mogla da se izbegne i ko je za nju odgovoran. Svaka prečica vodi nas u ćorsokak. A prečice su sve ovo što gledamo danas, a to je pre svega politizacija ogromne tragedije od strane dela opozicije. Kao i posle tragedije u školi Ribnikar i u selima oko Mladenovca, isti ljudi nisu dali ni da ožalimo žrtve kako dolikuje, ni da istražimo zašto je došlo do tragedije koju Srbija nije videla u svojoj istoriji. I šta su dobili? Želeli su vlast, a ne istinu koja će koliko-toliko da zaceli naše rane. I sada žele to isto. Do istine i do odgovornosti mogu da dođu samo istražni organi i oni to danonoćno rade, jer znaju da je to ne samo njihov posao, nego i dug prema narodu u teškom trenutku koji proživljava. Ali ove što preko žrtava hoće do vlasti, do neke prelazne vlade, ta istina ne interesuje. Bez obzira na sav pritisak koji trpe sa ulice, naše institucije, uključujući i MUP će dovesti svoj posao do kraja i utvrdiće nepobitno šta se desilo sa nadstrešnicom i ko je kriv za njeno rušenje. To je zadatak države i ona će ga obaviti".