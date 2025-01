"On to radi uz veliko zadovoljstvo i želju, ali to radi jer mu je dozvoljeno iz Evropske unije i NATO pakta. Ili mislite da je Kurti jači od EU, NATO i SAD i radi šta hoće pa i kada se protivi politici nabrojanih sila. Bez promene na globalnom nivou nasilje zapada na Kosovu i Metohiji će se nastaviti a mi ćemo se boriti da sačuvamo što više srpske državnosti na teritoriji kojom po Rezoluciji 1244 privremeno upravljaju Ujedinjene nacije i Kfor. Da nismo pustili EU a izbacili UN svojom odlukom borba bi bila lakša, ali sada je tako. Ne borimo se mi sa Kurtijem mi se borimo sa svim silama koje su nas bombardovale i još uvek nas bombarduju drugim sredstvima. Nema šiptarske države bez priznanja Srbije i ono im treba a neće ga dobiti dokle god Srbiju vodi predsednik Vučić. Ako dođu na vlast vođe obojenih revolucija ne da ćemo priznati Kosovo već ćemo tvrditi da je to najbolje što smo uradili u svojoj istoriji."