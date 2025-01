Nekadašnji načelnik Generalštaba Nebojša Pavković govorio je o susretu Slobodana Miloševića i Vojislava Koštunice neposredno nakon 5. oktobra

Nekadašnji načelnik Generalštaba Nebojša Pavković govorio je jednom prilikom o 5. oktobru 2000. godine kada je, nakon velikih demonstracija u Beogradu koje su usledile zbog nepriznavanja rezultata izbora od strane Slobodana Miloševića, i o susretu koji se desio između Miloševića i lidera tadašnje opozicije, Vojislava Koštunice.

"Posle prvog kruga (izbora) sve tenzije koje su u to vreme podizane od dela opozicije i međunarodne javnosti imale su veliki uticaj na ponašanje nas u vojsci. Mi smo imali neke obaveštajne informacije i informisali smo Miloševića. Pred drugi krug izbora situacija je postala kritična. Odlučio sam tada da deo jedinica koje su bile u garnizonu u Beogradu izmestimo, tako da mi u Beogradu nismo imali neke jače snage sem Gardijske brigade koja e direktno bila pod komandom Miloševića. Sve ostale jedinice su bile na terenu, uglavnom okrenute ka granici sa Drinom jer smo tada dobijali informacije da se tada na aerodromu u Tuzli pripremaju jedinice koje su bile u uniformama vojske i policije koje bi trebalo da upadnu u Srbiju ako dođe do nereda i da izazovu haos", počeo je priču Pavković na jednom od gostovanja u emisiji "Balkan info".

Pavković je, kako je rekao imao sastanke s Miloševićem 3. i 4. oktobra, i tada mu je saopštio da su neki delovi Ministarstva unutrašnjih poslova prešli na stranu opozicije, dok se vojska nalazila samo i isključivo u kasarnama.

Nebojša Pavković, Slobodan Milošević, Vojislav Koštunica Foto: Profimedia, EPA/ Miloš Vukadinović

"Mi smo bili angažovani na obezbeđenju samo vojnih objekata u Beogradu. U ostalim gradovima vojske praktično nije bilo na ulicama. Mi smo Miloševiću rekli da je vojska sposobna ispremna da izvrši širu blokadu bilo kog grada. Da je vojska dobila zadatak da zaustavi te kolone mi bismo to uradili. Ali od vojske to niko nije tražio", ispričao je Pavković.

Istakao je da Milošević nije želeo vojno obezbeđenje, već samo prisustvo specijalnih jedinica MUP-a, na čelu sa Sentom Milenkovićem.

Pavković je, kako je ispričao, 6. oktobra dobio telefonski poziv od kolege, generala Aca Tomića koji mu je preneo Koštuničin zahtev.

"General Tomić me je pozvao 6. oktobra popodne i rekao mi da su ga kontaktirali iz DOS i da Vojislav Koštunica traži da se sretne sa Miloševićem u Palati federacije i da mu ja to prenesem. Nazvao sam Miloševića i to mu rekao. On je bio ljut i neraspoložen", seća se Pavković.

"Ma kakvi, to Nebojša ne dolazi u obzir!", rekao mi je Milošević i prekinuo vezu.

Koštunica je, preko generala Tomića, ponovo insistirao na sastanku, ali je Milošević, preko Pavkovića, uporno odbijao.

"Zove me posle Tomić i kaže da Koštunica pristaje da se vidi s Miloševićem i na nekom drugom mestu. Čak i ako treba da dođe kod Miloševića. On je opet odbio. Ja javim Tomiću i kažem da ne insistira više jer predsednik neće. Kad posle jedno sat vremena zvoni specijal - Milošević me traži", kazao je Pavković.

Ipak, Milošević se u jednom trenutku predomislio i ponovo ga pozvao.

Aco Tomić bio je general i načelnik Uprave bezbednosti Vojske SRJ Foto: Nebojša Mandić

"Slušaj Nebojša, neka ipak on dođe. Dovedi ga u vilu Mir ali da i ti budeš prisutan tokom razgovora", reče mi Milošević.

Prema njegovim rečima, susret je bio tenzičan, pomalo neprijatan, ali je prošao bez incidenata.

"Koštunica je seo u moje vozilo i otišli smo kod Miloševića. Stražari nas uputili da idemo u Lovačku kuću jer je tamo bio Milošević. Ušli smo tamo. Bile neke kožne fotelje od bele kože. Milošević nas ponudio pićem i podbočio se i gleda u Koštunicu. A ja sam znao za taj Miloševićev običaj. Koštunici je malo bilo neprijatno. A ja sam znao - kad vi tražite neki razgovor sa Miloševićem pa dođete kod njega on kaže "izvoli" I čeka da vidi šta ste hteli", ispričao je Pavković.

Prema njegovim rečima Koštunica i Milošević su izmenili par rečenica posle kojih je on izašao.

"Ne znam šta su razgovarali, Milošević je ispratio Koštunicu i pozvao me da dođemo da se dogovorimo nešto", prisećao se, ističući da je dogovor bio da odvede Koštunicu kao što ga je i doveo, što je na kraju i uradio.

Pavković je nakon što je ispratio Koštunicu nasamo razgovarao s njim. rekao je da se tadašnji lider ujedinjene opozicije interesovao za stanje u vojsci.

"Koštunica me pozvao na kafu. Seli smo, on me pitao kako je u vojsci... I onda sam mu ja rekao da što se mene tiče moj status ne zavisi od mene. On je rekao da neće ništa da priča o mom statusu", ispričao je general.

General je potom ponovo razgovarao sa Slobodanom Miloševićem, i to neposredno pre njegovog obraćanja naciji gde je priznao izborni poraz.

"Odem kod Miloševića, a on se već spremao da da izjavu i pita me da li sam znao da su rezultati izašli u Službenom listu. Nisam znao", napomenuo je Pavković.

"To mi rekao Koštunica. Spao mi je teret sad sa vrata, ja ću sad da uživam sa porodicom, sa unukom," bile su Miloševićeve reči.

"I posle je dao onu izjavu iz vile Mir", ispričao je Pavković.

Nebojša Pavković je u vreme petooktobarskih promena bio načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije i na toj poziciji ostao je i pored brojnih zahteva za smenu i nakon promena 5. oktobra 2000. Smenjen je ukazom tadašnjeg Predsednika SRJ Vojislava Koštunice 24. juna 2002. godine. Pavkovića je 2009. godine Haški tribunal osudio na 22 godine zatvora, a kaznu služi u zatvoru u Finskoj.

