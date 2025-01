-Ti isti pričaju o građanskom ratu, samo kažu nije još krv protekla i prolivena. A onda kažu da Vučić poziva na građanski rat samo zato što je rekao da u stranci kojoj on pripada postoje ljudi koji su rekli da nikada neće praviti kompromis sa ljudima iz današnje ili nekadašnje Demokratske stranke, pošto su oni svi manje više potekli iz te stranke. I da je to stav jednog jezgra SNS, da ne žele nikakav kompromis, politički kompromis sa ljudima iz DS, nebitno da li se nalaze u ovoj ili onoj stranci. I to je politički legitimno, ja mislim da je to čak i dobar stav, da imate čvrstu politiku, čvrstu ideologiju, kažete ako neko drugi može da vlada i ima podršku građana to je u redu, ali da pravimo trule kompromise sa onima koji su između ostalog hteli da ukinu Letopis Matice srpske, mi ne želimo to da radimo. I sad u vreme tih 17.000 ili nebitno koji je broj zato što sam prolazio sve to i u nekadašnoj stranci i u sadašnjoj stranci, ne stidim se to da kažem.