"Ne bi me iznenadio upad u prostorije KBC s obzirom na to da su dva puta upadali u bolnički krug, ali i prostorije bolnice, i to naočigled pacijenata. U kotlarnici i vešeraju su napravili pravu premetačinu, ostavili su za sobom polomljena vrata, prozore, a sve navodno u potrazi za oružje. I Kurti dobro zna da su Briselskim sporazumom zdravstvo i prosveta pod sistemom Republike Srbije, ali i da nije za svoga mandata želeo da formira Zajednicu srpskih opština i da je to perfirno izbegavao", ukazao je Elek.