"To je, upravo, najveća sreća i bogatstvo koje čovek u životu može steći. Nijedno postignuće, nijedan rezultat ne može se meriti s tim osećanjem", navodi on.

"Dečji osmesi i njihova radost. To je slika koja mi greje srce. Ima li za jednog dedu veće sreće nego kada vidi svoju unučad kako se igraju i vesele na dan rođenja sina Božjeg? U deci je budućnost sveta i u njihovim osmesima i radosti se sam Bog objavljuje. To nas podseća na svrhu našeg postojanja, na lepotu Božje promisli što nam se ukazuje kroz nevina dečja lica. Uzalud je sve što radimo i sve što stičemo ako to nemamo kome preneti i ostaviti. A ja se smatram izuzetno srećnim čovekom jer mi je Gospod podario naslednike i blagoslovio me da gledam kako deca moje dece rastu i stasavaju u ljude".